Antonela Roccuzzo rompió el silencio tras los fuertes rumores y versiones secretas sobre su matrimonio con Messi

“Qué emoción verte recibir el Premio Princesa de Asturias @leomessi. Un reconocimiento a tu increíble trayectoria, pero también a tus valores y a la persona que sos. Orgullosos de vos siempre. Te amamos”, escribió, junto a un corazón rojo.

La publicación volvió a poner el foco en el vínculo de la pareja, que mantiene una historia de amor desde la adolescencia y formó una familia con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Aunque las especulaciones sobre su intimidad reaparecieron tras la despedida en el Monumental, ninguno de los dos confirmó una crisis en su matrimonio.

La historia de amor de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

En medio de las repercusiones por la despedida del futbolista de la Selección argentina, también volvió a cobrar relevancia una canción vinculada con los comienzos de la relación: Amor de chat, del Grupo Cali.

La periodista Ana Rugilo explicó que el tema era uno de los que Messi escuchaba durante sus primeros años en España, cuando tuvo que alejarse de Rosario para comenzar su carrera en el fútbol europeo. En aquella etapa, la distancia marcaba la relación con Antonela, que permanecía en la Argentina.

Según relató la periodista de C5N, la canción reflejaba aquella historia de amor a distancia, cuando los dos mantenían el contacto a través de correos electrónicos y el servicio de mensajería MSN. La letra evocaba la ilusión de reencontrarse y la posibilidad de acortar la distancia mediante la comunicación.

Así, mientras las versiones sobre un supuesto distanciamiento se multiplicaban en las redes sociales, el mensaje de Antonela volvió a mostrar públicamente su acompañamiento a Messi en uno de los momentos destacados de su trayectoria.