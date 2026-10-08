La tremenda polémica que estalló con Messi tras su despedida: "No quiere..."

El entrenador marcó además que la final del Mundial significó una ruptura muy fuerte y que, pese a que Messi negó las teorías conspirativas, está convencido de que hubo cuestiones externas al fútbol que sí influyeron: "Lo extradeportivo, lo que rodea al fútbol argentino, y más cuando ahora están jugando Di María, Otamendi, Paredes, están todos acá. Y le están contando lo que ven todos los fines de semana en el fútbol argentino, vos creés que a él no le llega todo eso. Por eso está dando un paso al costado", sentenció.

El conmovedor posteo de Lionel Messi luego de su despedida con la Selección

Tras disputar su último partido con la Selección Argentina en la victoria por 3-0 ante Benín en el Monumental, Lionel Messi compartió un emotivo mensaje en Instagram para despedirse de la camiseta albiceleste después de más de dos décadas.

El capitán reconoció que ya extraña representar al país, aunque aseguró estar convencido de su decisión. Además, agradeció especialmente a su familia, amigos, compañeros, entrenadores y clubes que lo acompañaron durante su carrera.

También dedicó unas palabras a Diego Armando Maradona, a quien recordó por haber llevado a la Argentina a lo más alto y por haber acompañado espiritualmente al equipo. Finalmente, expresó su gratitud a Dios y a los hinchas por el cariño recibido a lo largo de todos estos años.

El mensaje completo de Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina

Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di.

Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba.

También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos.

Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá.

Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado.