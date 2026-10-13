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Aristida, la vidente de los famosos, lanzó una fuerte versión sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Para mí acá hubo un..."

La vidente de los famosos compartió su interpretación sobre la ruptura, habló de una supuesta “energía de corte” y fue contundente sobre una posible reconciliación.

13 oct 2026, 12:00
Aristida, la vidente de los famosos, lanzó una fuerte versión sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: Para mí acá hubo un...

Aristida, la vidente de los famosos, lanzó una fuerte versión sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Para mí acá hubo un..."

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Aristida, la vidente de los famosos, lanzó una fuerte versión sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Para mí acá hubo un..."

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, poco después de su casamiento, generó sorpresa y distintas interpretaciones. Consultada por PrimiciasYa.com, Aristida la Mística dio su mirada sobre la ruptura y lanzó una afirmación que llamó la atención.

“La verdad, me sorprendió. Eran una pareja muy linda. Emanuel la acompañó a Julieta en un momento muy difícil de su vida, y que pase esto tan rápido después de casarse llama mucho la atención”, expresó.

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Desde su perspectiva como vidente, Aristida sostuvo que percibe algo más que un conflicto de pareja. “Yo no lo veo como una pelea más de pareja. Yo siento una energía rara alrededor de ellos. Una energía de corte, de separación. Para mí acá hubo un trabajo para que esa pareja se rompa”, afirmó.

Se trata de una interpretación personal de la entrevistada, quien no aportó pruebas de una intervención de terceros y aclaró que no señala a ninguna persona.

“No estoy diciendo un nombre, no acuso a nadie. Pero veo intención, veo rituales, veo algo puesto para separar. Hay gente que no soporta ver felices a otros”, agregó.

Durante la charla, también se refirió a prácticas como el tarot, el reiki y los oráculos. Según sus creencias, quienes se acercan a esas actividades deben saber cómo protegerse y realizar una “limpieza” energética.

Además, retomó una frase de Prandi para explicar su lectura del final de la relación: “Julieta dijo algo muy fuerte: que hay cosas que no se negocian. Para mí ahí está la clave. Algo le tocó la paz, la confianza o la dignidad”.

Qué dijo Aristida sobre una posible reconciliación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Consultada sobre si la ruptura fue repentina o si existían diferencias previas, Aristida respondió: “No lo veo repentino. Para mí venían con diferencias, con discusiones, con cosas raras que ni ellos podían explicar”.

Al hablar de una eventual segunda oportunidad, fue contundente: “Hoy, así como están, no. Primero tendrían que limpiarse energéticamente los dos. Sacar todo lo que se les pegó y después ver si todavía se reconocen como pareja”.

En cuanto a la posibilidad de que haya quedado una conversación pendiente, la vidente sostuvo que, desde su interpretación, ambos ya expresaron lo que tenían para decir.

“No veo una charla pendiente. Para mí se dijeron todo, pero no eran ellos mismos. Hablaron desde el dolor, desde el enojo y desde una energía muy pesada”, manifestó.

Por último, Aristida planteó que tanto Julieta como Emanuel necesitan recuperar la tranquilidad antes de pensar en su futuro sentimental. “Julieta necesita sacar esa energía, ordenar su vida y volver a estar en paz. Emanuel también. Después recién se puede hablar de amor”, concluyó.

     

 

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