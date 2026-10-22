Candela Arizaga sorprendió al hablar de casamiento con Facundo Moyano y reveló un detalle íntimo

Al dar su versión de lo ocurrido, insistió en que no hubo una situación de violencia y reconoció que el episodio tuvo consecuencias inesperadas: “No hubo violencia, fue un error mío de ese momento que salió mal. Una sola persona lo sostuvo…”.

Además, contó que pudo reencontrarse con Camila, la psicóloga que la atendió inicialmente, y que finalmente lograron realizar una entrevista: “Estuve con Camila, la psicóloga que me vio por primera vez. Pudimos hacer la entrevista por suerte”.

Por último, Arizaga recordó el mal momento que atravesó y cuestionó la manera en que se trató públicamente el caso. “No me acuerdo de absolutamente nada, pero la pasé mal. Siento que los medios no lo cuidaron”, concluyó. Así, entre sus deseos de casamiento y una situación judicial que todavía genera repercusiones, la modelo volvió a exponer el complejo momento que atraviesa junto a Moyano.

Cómo fue el compromiso de Candela Arizaga y Facundo Moyano

Facundo Moyano y Candela Arizaga se comprometieron durante su viaje por España, en medio de la polémica judicial que todavía los involucra tras el escándalo de agosto. La noticia se conoció a partir de las imágenes que compartieron en redes sociales y de los detalles que analizaron en PrimiciasYa (América TV).

“Facundo Moyano y Candela Arizaga se comprometieron en el Marbella Club Hotel, un establecimiento de ultralujo ”, afirmó Marina Calabró al referirse a las postales de la pareja. Entre los detalles que despertaron la atención apareció un collar que el dirigente le regaló a su novia durante la escapada romántica.

Además, Moyano publicó una foto junto a Arizaga, abrazados y a punto de besarse, con una contundente declaración de amor: “Antes roto que doblarme, antes muerto que dejarte ”.

Ella también le dedicó un mensaje romántico: “Qué hombre hermoso que tengo. Te amo mucho, theriancito ”, dejando en evidencia el momento sentimental que atraviesan.