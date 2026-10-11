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NUEVA POLÉMICA

Chechu Bonelli expuso un delicado reclamo por sus hijas y Darío Cvitanich salió al cruce: "Nadie jamás..."

La modelo cuestionó situaciones vinculadas con la escolaridad de sus tres hijas y aseguró que no tiene diálogo con su expareja. Tras confirmar su boda con Ivana Figueiras, el exfutbolista respondió con un contundente descargo.

11 oct 2026, 12:13
Chechu Bonelli expuso un delicado reclamo por sus hijas y Darío Cvitanich salió al cruce: Nadie jamás...

Chechu Bonelli expuso un delicado reclamo por sus hijas y Darío Cvitanich salió al cruce: "Nadie jamás..."

Chechu Bonelli expuso un delicado reclamo por sus hijas y Darío Cvitanich salió al cruce: Nadie jamás...

Chechu Bonelli expuso un delicado reclamo por sus hijas y Darío Cvitanich salió al cruce: "Nadie jamás..."

El vínculo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich sumó un nuevo capítulo de tensión. A un año y medio de su separación, la modelo hizo público un reclamo relacionado con la crianza de sus tres hijas, Lupe, Carmela y Amelia, y el exfutbolista salió a responderle en las redes.

El cruce se conoció en medio de la repercusión por el anuncio del casamiento de Cvitanich con Ivana Figueiras, con quien está en pareja desde hace un año.

Durante una charla con Agustín “Cachete” Sierra en el ciclo de streaming Valet Parking, Bonelli habló sobre las reglas que intenta mantener en su casa y expuso las dificultades para coordinar cuestiones cotidianas con su expareja.

“Mientras cenamos no pueden agarrar el celular. Ya es de público conocimiento que con su papá no tengo diálogo. Por eso tengo que tratar de hacerlo por mi cuenta”, expresó.

Luego, la modelo planteó el motivo de su malestar: aseguró que sus hijas, en ocasiones, no asisten a clases cuando están con su padre y que ella no recibe esa información.

“Hay cuestiones, no sé, mis hijas a veces faltan al colegio cuando están con el papá y yo no me entero. Y a mí eso claramente no me gusta, pero bueno, lo respeto porque están con el papá”, sostuvo.

Según explicó, se entera de las ausencias al revisar los informes del colegio. “Me doy cuenta cuando veo el informe y veo las inasistencias. Están con tu responsabilidad. No quiero pelea, no quiero nada”, agregó.

La contundente respuesta de Darío Cvitanich al reclamo de Chechu Bonelli

Las declaraciones tuvieron una respuesta pública de Cvitanich, quien utilizó sus historias de Instagram para dar su versión y detallar los motivos de las faltas.

“3 faltas por viaje, con aviso previo de 2 meses, 1 porque mi hija más grande se sentía mal y ya tiene teléfono para comunicarse. 1 porque decidimos irnos un día de paseo”, escribió el exfutbolista.

Además de explicar las inasistencias, defendió su rol como padre con una frase tajante: “Nadie jamás me va a hacer dudar de lo que soy como padre”.

Para cerrar, retomó la falta de comunicación que había mencionado Bonelli y lanzó dos preguntas: “¿Será por cosas como estas que no hay diálogo? ¿O es mejor echarle la culpa a otra persona?”.

Así, las diferencias sobre la escolaridad de sus hijas quedaron expuestas en un intercambio público, en plena repercusión por la próxima boda de Cvitanich con Figueiras.

     

 

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