“Todo es felicidad en la vida de Chechu Bonelli, menos para la exnovia de Tomás, que tiene una exnovia y parece que las fechas no le dan a nadie”, comenzó Yanina Latorre.

Y remarcó sobre ese punto: “Él estuvo ocho años de novio con una influencer que además es diseñadora de vestidos de novia. Vivieron en Cancún y tuvieron una relación divina y familiar. La ex no lo sigue más a él. Yo le escribí a ella para tener su palabra pero no me contestó".

Pese al silencio de la ex de Tomás, la conductora pudo dar con gente allegada que confirmó: “El entorno de ella dice que ellos se conocieron en un partido de fútbol y que hasta hace dos meses Mery (la ex de Tomás) estaba de novia y vivía con él en un departamento en Vicente López con vista al río”.

“De un día para el otro, Mery cambia de locación y no lo comunica como hacen las influencers. Las malas lenguas dicen que él habría conocido a Chechu cuando todavía estaba con Mery y ahí decide la separación”, añadió Latorre.

Y remarcó cómo se dio la ruptura final entre ellos, el final de la convivencia y la rápida confirmación del romance de él con Bonelli, situación que la habría puesto muy triste a la influencer.

“Tuvieron muchas idas y venidas. Cuando él fue con este planteo, Mery creyó que era otra ida y venida. Al mes de haberse ido ella del departamento, él blanqueó con Chechu”.

Qué dijo Chechu Bonelli sobre el inicio de su relación con Tomás

En una nota con el programa de América Tv, Chechu Bonelli se refirió a la fecha del inicio de su relación con Tomás sin precisar cuándo sucedió y se mostró contenta por el momento que atraviesan.

"Hace un tiempo, tampoco quiero dar tanto detalle. Tres meses, dos meses, un mes y medio, 25 días, te digo la verdad ya ni lo cuento", dijo sin entrar en detalles.