Chechu Bonelli dio algunas pistas al aire desde su programa de streaming Valet Parking y días después se terminó confirmando quién es el hombre que la conquistó.
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La periodista Chechu Bonelli confirmó que está de novia pero se conoció un curioso dato que plantea interrogantes sobre el inicio del romance.
Chechu Bonelli dio algunas pistas al aire desde su programa de streaming Valet Parking y días después se terminó confirmando quién es el hombre que la conquistó.
Se trata de Tomás, un hombre que asiste al mismo club donde ella realiza actividades deportivas y con quien comenzó a salir hace un tiempo tras separarse hace más de un año del exfutbolista Darío Cvitanich.
"Sin querer queriendo el amor llegó a mi vida. Creo que estoy al borde del enamoramiento, se lo dije a él. Ya estoy de novia hace un tiempito, no me acuerdo cuándo fue la fecha", dijo la periodista desde el programa tras aquel indicio que dio de su presente buen sentimental.
En el programa SQP aportaron datos sobre el pasado reciente del hombre que podría complicar a Chechu Bonelli en cuanto a la fecha del inicio del romance.
“Todo es felicidad en la vida de Chechu Bonelli, menos para la exnovia de Tomás, que tiene una exnovia y parece que las fechas no le dan a nadie”, comenzó Yanina Latorre.
Y remarcó sobre ese punto: “Él estuvo ocho años de novio con una influencer que además es diseñadora de vestidos de novia. Vivieron en Cancún y tuvieron una relación divina y familiar. La ex no lo sigue más a él. Yo le escribí a ella para tener su palabra pero no me contestó".
Pese al silencio de la ex de Tomás, la conductora pudo dar con gente allegada que confirmó: “El entorno de ella dice que ellos se conocieron en un partido de fútbol y que hasta hace dos meses Mery (la ex de Tomás) estaba de novia y vivía con él en un departamento en Vicente López con vista al río”.
“De un día para el otro, Mery cambia de locación y no lo comunica como hacen las influencers. Las malas lenguas dicen que él habría conocido a Chechu cuando todavía estaba con Mery y ahí decide la separación”, añadió Latorre.
Y remarcó cómo se dio la ruptura final entre ellos, el final de la convivencia y la rápida confirmación del romance de él con Bonelli, situación que la habría puesto muy triste a la influencer.
“Tuvieron muchas idas y venidas. Cuando él fue con este planteo, Mery creyó que era otra ida y venida. Al mes de haberse ido ella del departamento, él blanqueó con Chechu”.
En una nota con el programa de América Tv, Chechu Bonelli se refirió a la fecha del inicio de su relación con Tomás sin precisar cuándo sucedió y se mostró contenta por el momento que atraviesan.
"Hace un tiempo, tampoco quiero dar tanto detalle. Tres meses, dos meses, un mes y medio, 25 días, te digo la verdad ya ni lo cuento", dijo sin entrar en detalles.