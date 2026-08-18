El sugerente posteo de Chechu Bonelli tras el compromiso de su ex Darío Cvitanich: "Nunca se salten..."

El mensaje de Chechu Bonelli remarcando la "paz" en la etapa en la vida de estar solos no pasó desapercibido. En tanto, por el momento Darío Cvitanich e Ivana Figueiras no hicieron mención a la versión del pedido de boda de él a la modelo, info que contó Paula Varela en el piso de Intrusos (América Tv).

“Puedo decir que a mí me había llegado y ahora me lo corrobora ella, que esa noche le pidió casamiento”, confió la periodista al aire mientras terminaba de hablar con la modelo sobre las fotos de la pareja en una cena en un restaurante.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich: de la supuesta tensión en una cena a la propuesta de boda

En el ciclo Intrusos dieron detalles de la salida entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich que parecía un escándalo y terminó de la manera más romántica.

El conductor Adrián Pallares indicó de una supuesta tensión en la pareja durante la salida pública que habría sido observada por los presentes en el lugar. "En el medio de la cena Ivana empezó a levantar la voz y le pidió el teléfono", comentó.

Sin embargo, la información dio un giro inesperado al instante cuando Paula Varela recibió al aire el llamado de la propia Ivana Figueiras, que se había enterado de lo que se estaba hablando en el programa.

La modelo le aclaró a la periodista que nunca discutió con su pareja y que incluso Cvitanich le habría propuesto casamiento esa misma noche.

“Puedo decir que a mí me había llegado y ahora me lo corrobora ella, que esa noche le pidió casamiento”, confió la periodista al aire tras salir unos segundos de la mesa para hablar por teléfono con Ivana Figueiras.