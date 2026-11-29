Cuál fue la acusación más fuerte y delicada de Nora Colosimo a la China Suárez por Mauro Icardi

Nora Colosimo volvió a quedar en el centro de la polémica luego de lanzar duras declaraciones contra la China Suárez durante su participación en el programa de streaming El ejército de la mañana (Bondi), donde habló sobre el vínculo de la actriz con Mauro Icardi.

“Me parece nefasto todo lo que hace esa mujer”, expresó de manera contundente la madre de Wanda Nara cuando le preguntaron por la actual pareja del futbolista.

Durante la entrevista, Colosimo también reveló por qué no tiene posibilidad de comunicarse con Icardi a través de las redes sociales y dejó entrever que fue bloqueada por él. “Estoy bloqueda, por algo será que me calla”, aseguró.

En otro tramo de la charla, le preguntaron si estaría dispuesta a compartir una cena con la actriz en caso de que las diferencias pudieran quedar atrás. Sin embargo, la respuesta de la madre de la conductora dejó en claro que no contempla esa posibilidad.

"Yo veo más allá de mis hijas por la experiencia y los años que tengo y yo veo cosas que a veces me las veía venir y todo esto no me lo esperaba de él. No creo que pudiera", sentenció.

Por otra parte, Nora también se refirió al origen de la historia de amor entre la China Suárez y Mauro Icardi y puso en duda la manera en la que comenzó el romance. "Yo jamás voy a poder creer en una pareja que empezó de la manera que comenzó". Además, recordó el escándalo que rodeó el inicio de la relación y deslizó que podría existir un interés económico detrás del vínculo.

"Si ahora salgo de acá y un hombre me quiere seducir diciendo la más fácil de Argentina, olorosa, sucia, ¿te parece que ese hombre va a llegar a algo en mí? No, entonces me parece que acá hay un acuerdo", planteó la angelita.

Las declaraciones generaron sorpresa en el estudio y llevaron a Santiago Riva Roy a profundizar sobre sus dichos. El periodista quiso saber si, con esa afirmación, estaba insinuando que la actriz mantenía una relación con el futbolista por motivos económicos. "¿Cómo un acuerdo? ¿Ella (Suárez) está por un sueldo o un rédito económico?". Frente a la consulta, Colosimo respondió sin titubear: "Por supuesto y Wanda se lo dijo en la cara".

Finalmente, la madre de Wanda volvió sobre el distanciamiento que mantiene con Icardi y recordó cómo cambió el vínculo entre ambos con el paso del tiempo. También manifestó su deseo de que los conflictos familiares puedan encontrar una salida: "En algún momento hablábamos mucho y un día se rompió. Me gustaría paz y creo que el camino se está equivocando".