Daniela Celis mandó al frente a la China Suárez y Marcos Ginocchio y confirmó lo que todos sospechaban

Daniela fue compañera del salteño en el reality Gran Hermano que terminó con el Primo como ganador de esa edición y Pepe Ochoa le hizo una directa pregunta sobre su ex compañero en la famosa casa.

"¿Alguna vez te habló de la China?", le consultó por la confianza que tiene con Marcos. A lo que Daniela Celis sonrió un poco incómoda y contestó entre risas: "No, no, no. O sea, es amiga. No, no sé qué es...".

A lo que el periodista insistió: “Yo sé de muy buena fuente que no es su amiga”. Y la novia de Thiago respondió sin querer entrar en más detalles: "Que sean felices todos con quien tengan que ser, está muy bien".

Los rumores de una relación más que de amistad entre la China y Marcos vienen hace un tiempo y él participó en algunos eventos importantes de ella como el cumpleaños de su hijo Amancio en el mes de julio.

La jugada foto al borde de la censura que compartió la China Suárez y encendió las redes

El mes de octubre llega a su fin con altas temperaturas que hicieron que muchos ya comiencen a palpitar el verano y posteen fotos en traje baño, disfrutando de sol, pileta, y aire libre.

Así fue el caso de la China Suárez, que este fin de semana aprovechó el sol del domingo y publicó en su perfil una serie de postales, entre las cuales, lució una sexy bikini negra.

En la primera imagen del posteo la actriz hizo una selfie frente al espejo donde se mostró con el pelo mojado, una gorra roja, y posó de forma sensual estirando uno de los extremos de la parte de abajo de la malla.

Dentro del carrusel también incluyó fotos de la naturaleza, y finalmente también incluyó una segunda imagen de ella acostada en un reposera en la cual dejaba ver su abdomen y piernas al sol.

Si bien en la mayoría de los comentarios sus seguidores le dejaron halagos, también recibió algunas críticas de internautas que cuestionaron su posteo.