Daniela Celis cambió de opinión y confesó por qué no volverá a Gran Hermano

"Me postulé porque soy una madre empoderada y mujer ante todo. Madre empoderada me refiero a mujer que va por cumplir sus sueños y no los deprime por sus hijas", aclaró en primer momento.

Sin embargo, luego admitió: "Pero si, ya me bajé. Duró 24 horas estar postulada. No me bajé por el simple hecho de tener bebés y es lo primero que se debatió en casa, Thiago me dijo 'dale para adelante, yo te banco'. Lo mismo le dije a él".

"Cualquiera de los dos iba a ser lo mismo pero yo se que para ustedes no iba a ser lo mismo que se postule Thiago y yo no. Me bajé por el simple hecho de pensar que tengo un montón de proyectos acá afuera", explicó.

En ese sentido, ahondó en lo importante que era para ella y siguió: "Un montón de cosas que construí durante estos dos años que están siendo posibles en este momento de mi vida. ¿Por qué irme universo si esto me costó mis contratos y mis trabajos?".

"Soy afortunada de poder trabajar con marcas de la conch... y siendo embajadora de dos. Tengo un montón de eventos, desfiles y cosas que tengo que cumplir. ¿Por qué no cumpliría si tanto me costó conseguirlo? Yo ya viví mi experiencia, entré tres veces a la casa", aseguró dándole su lugar a otro.

Daniela Celis se cansó y confesó qué es lo que más odia de la maternidad: "Estoy cansada"

Una de las parejas más sólidas de las últimas ediciones de Gran Hermano (Telefe), sin duda es la que formaron Daniela Celis y Thiago Medina. Y con la llegada de su gemelas Laia y Aimé hace algo más de un año, lo cierto que sus vidas cambiaron por completo.

Ocurre que la crianza de las bebas redujo por completo el tiempo disponible que tienen para salir con amigos y disfrutar de la movida porteña. Y precisamente por esta situación es que hace unas horas Daniela Celis explotó en La Casa del Streaming, harta de que le pregunten por sus hijas cuando sale a bailar haciéndola sentir culpable y mala madre.

"Yo nunca salgo a bailar, jamás. Pero cuando lo hago, para mí es todo un ritual: dejo a mis bebés, están con Thiago, estoy tranquila, salgo, disfruto, ¡me desconecto! Intento no sentirme mala madre, no pensar en ellas, no extrañarlas. Es un trabajo mental enorme", expresó de entrada visiblemente m molesta.

E inmediatamente hizo saber cuánto le molestan los cuestionamientos por sus salidas. "Entonces, cuando salgo y me cruzo con alguien, si son amigas y me quieren, ¡no me pregunten cómo están las bebas! ‘¿Con quién las dejaste?’, ‘¿y las bebas?’. Porque me hacen sentir una hija de puta estando en un boliche con un vaso en la mano y el culo para abajo preguntándome por mis hijas", disparó a los gritos.

"¡No, por favor! Decime qué linda que estoy, qué bueno que salí, cómo la estoy pasando. Porque después tardo 20 minutos en olvidarme, hasta que aparece otra persona y me pregunta lo mismo", continuó en su verborrágico descargo.

Por último, admitió entender el cariño de la gente pero confesó que por momentos le pesa. "Me encanta que en el día a día me pregunten por mis bebas, porque siento que estamos acompañados. Pero a la noche, cuando estoy con un putishort puesto, ¡no me preguntes por las nenas! Decime ‘qué linda que sos’, porque me costó un montón ponerme ese short", concluyó contundente.