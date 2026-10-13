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Denise Dumas se defendió tras el revuelo por sus dichos sobre Darío Giordano

Denise Dumas se pronunció en Bondi Live luego de haber sido blanco de críticas por su opinión sobre Darío Giordano, el papá de los hijos de Romina Yan.

13 oct 2026, 17:59
Denise Dumas se defendió tras el revuelo por sus dichos sobre Darío Giordano

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Denise Dumas se defendió tras el revuelo por sus dichos sobre Darío Giordano

Denise Dumas se defendió tras el revuelo por sus dichos sobre Darío Giordano

Tras quedar en el centro de la polémica y recibir fuertes críticas en las redes sociales por opinar sobre el descargo de Darío Giordano —luego de la denuncia pública de su hijo Valentín Yankelevich—, Denise Dumas salió a aclarar sus dichos al aire de Bondi Live.

Lejos de retractarse por completo, la panelista intentó explicar el sentido de su frase y profundizó sobre las dinámicas de la violencia intrafamiliar: "No hablando de este caso en particular, hay un montón de padres que cagan a palos a sus hijos y los aman. Una cosa no quita la otra. Los aman y son violentos".

En esa misma línea, remarcó que existe una manipulación constante en estos vínculos: "Lo que yo digo es que hay toda una psicopateada ahí porque, aunque no lo puedan creer, hay padres que aman a sus hijos y les pegan igual. Para un niño es re confuso y te llena de culpa que tu papá te diga todo el tiempo que te ama y después te pega y te pide perdón".

Además, la conductora argumentó basándose en experiencias cercanas y estableció diferencias con la violencia de pareja: "Me consta porque, desgraciadamente, tengo a una amiga que le ha pasado... pero se denuncia igual. En una pareja uno elige, pero a un padre violento no lo elegís, es una relación que te impusieron. Y si sos un niño, es mucho peor irte de ahí. Generalmente los padres violentos no son odiosos, son encantadores".

Finalmente, Dumas vinculó su postura con la carta pública difundida por el viudo de Romina Yan, señalando que la contradicción radica en apelar al afecto constante: "Por eso hay que denunciar igual, que es lo que hizo Giordano en su carta, diciendo tanto 'los amo'".

Qué dice el comunicado de Darío Giordano

Tras las graves declaraciones de su hijo Valentín Yankelevich, Darío Giordano rompió el silencio a través de un extenso comunicado en el que rechazó categóricamente las acusaciones de violencia intrafamiliar y defendió su rol como padre tras la muerte de Romina Yan. En el escrito, el productor sostuvo que la situación ya fue objeto de una causa judicial en la que resultó sobreseído en 2018 y remarcó el profundo dolor que le produce el conflicto público. A pesar del distanciamiento, enfatizó que no pretende entablar una batalla mediática ni discutir con su hijo a través de los medios.

A su vez, el viudo de la recordada actriz reconoció que la pérdida repentina de su esposa lo dejó en una situación de extrema vulnerabilidad a los 36 años, asumiendo que pudo haber cometido errores durante la crianza en medio del duelo. Asimismo, apuntó contra los sectores con exposición y poder mediático por instalar versiones sobre la intimidad familiar. Finalmented, concluyó su mensaje pidiéndole perdón a sus hijos si no estuvo a la altura de lo que necesitaban en aquel momento y expresando su deseo de resolver las diferencias de manera privada y sin cámaras de por medio.

     

 

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