Denise Dumas se defendió tras el revuelo por sus dichos sobre Darío Giordano

Finalmente, Dumas vinculó su postura con la carta pública difundida por el viudo de Romina Yan, señalando que la contradicción radica en apelar al afecto constante: "Por eso hay que denunciar igual, que es lo que hizo Giordano en su carta, diciendo tanto 'los amo'".

Qué dice el comunicado de Darío Giordano

Tras las graves declaraciones de su hijo Valentín Yankelevich, Darío Giordano rompió el silencio a través de un extenso comunicado en el que rechazó categóricamente las acusaciones de violencia intrafamiliar y defendió su rol como padre tras la muerte de Romina Yan. En el escrito, el productor sostuvo que la situación ya fue objeto de una causa judicial en la que resultó sobreseído en 2018 y remarcó el profundo dolor que le produce el conflicto público. A pesar del distanciamiento, enfatizó que no pretende entablar una batalla mediática ni discutir con su hijo a través de los medios.

A su vez, el viudo de la recordada actriz reconoció que la pérdida repentina de su esposa lo dejó en una situación de extrema vulnerabilidad a los 36 años, asumiendo que pudo haber cometido errores durante la crianza en medio del duelo. Asimismo, apuntó contra los sectores con exposición y poder mediático por instalar versiones sobre la intimidad familiar. Finalmented, concluyó su mensaje pidiéndole perdón a sus hijos si no estuvo a la altura de lo que necesitaban en aquel momento y expresando su deseo de resolver las diferencias de manera privada y sin cámaras de por medio.