Darío Giordano habló tras las acusaciones de su hijo Valentín: negó la violencia y puso en duda la causa de la muerte de Romina Yan

“En el momento de mayor vulnerabilidad de mi vida, cuando intentaba reconstruir una familia, atravesada por una ausencia irreparable, también me encontré teniendo que defender mi lugar como padre. Y no siempre fue en igualdad de condiciones”, manifestó.

Sin identificar a ninguna persona, lanzó un cuestionamiento: “Hay personas poderosas que tienen la posibilidad de instalar su versión de una historia, otras, como yo, apenas tenemos nuestra palabra”.

Qué dice la resolución judicial que presentó Darío Giordano

Junto con su descargo, el empresario envió documentación sobre la causa iniciada a partir de una denuncia del 2 de octubre de 2015 por presuntas lesiones leves agravadas por el vínculo.

En su comunicado, afirmó que fue sobreseído en 2018 y sostuvo: “Como siempre sostuve, esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y por lo tanto nunca fueron comprobados”.

Sin embargo, según la resolución leída al aire, el sobreseimiento se dispuso por la prescripción de la acción penal. El documento del Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial de San Isidro establece: “Resuelvo declarar de oficio extinguida la acción penal por prescripción”.

Ese es el fundamento mencionado en la resolución difundida para cerrar la causa. La afirmación de que los hechos nunca ocurrieron corresponde a la posición de Giordano.

El pedido de perdón a Valentín y Franco Yankelevich

En otro tramo del comunicado, Giordano aseguró que no quiere discutir públicamente con Valentín ni exponer situaciones de la intimidad familiar para defenderse.

“No voy a cuestionar sus sentimientos ni a exponer episodios de nuestra intimidad familiar para intentar demostrar que tengo razón. Lo amo y siempre lo amaré con toda mi alma”, expresó.

Aunque negó haber ejercido violencia, reconoció que pudo no haber respondido a las necesidades de sus hijos durante el duelo: “Aunque es posible que en ese momento de duelo y dolor yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban, les pido perdón por eso y puedo entender su angustia”.

También mencionó a sus otros hijos, Azul y Dante, y afirmó estar seguro de que no reconocen haber vivido situaciones como las denunciadas. Sobre Azul, destacó que estudia en el exterior y que regresa a la casa familiar cuando visita el país.

“Siempre me resultó extraño que alguien ayudara a salir de un hogar supuestamente violento a dos menores y dejara así a una pequeña de apenas siete años”, planteó como parte de su defensa.

La referencia a la muerte de Romina Yan

El empresario incluyó una frase sobre la muerte de Romina Yan, ocurrida el 28 de septiembre de 2010: “Entre otras cosas nunca pudimos entender con claridad qué pasó aquel 28 de septiembre del 2010”.

En el comunicado no desarrolló esa afirmación ni aportó detalles que permitieran precisar a qué se refería.

Hacia el final, Giordano insistió en que no busca iniciar una disputa mediática y expresó su esperanza de recuperar un espacio de diálogo con sus hijos.

“No pretendo ganar una discusión pública, quiero conservar la esperanza de que algún día podamos hablar de todo esto en la intimidad sin intermediarios, sin cámaras y sin que nadie necesite hablar por nosotros”, concluyó.