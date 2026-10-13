La contundente frase de Ana Paula Dutil tras la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "A todas nos pasó..."

Uno de los momentos centrales de la entrevista llegó cuando Rodrigo Bar le preguntó por las versiones que señalaban a una amiga suya como una posible pieza en el conflicto entre Prandi y Ortega. Sin dar nombres, Dutil explicó que se trata de una persona muy cercana a ella, que actualmente le brinda alojamiento en su casa.

“Sí tengo una amiga muy querida, que no voy a dar su nombre porque no es una persona pública. Es más, es una amiga en la que me está dando hospedaje, donde yo vivo con ella en su casa, con su hija. Sí me pidió, me preguntó: '¿Dónde creés que puedo grabar un audiolibro?' Porque ella es escritora. Estaba presentando su nuevo libro y quería grabar su libro. Y yo le dije, mirá: 'Dejame hablar con Emanuel a ver si podés grabar en el estudio de él'. Emanuel, como él sabía que mi amiga me estaba ayudando, me estaba dando su casa, me dijo: 'Obvio que venga a grabar. Es alguien que te está ayudando a vos, yo no le voy a cobrar nada'. Fue a grabar y no sé qué pasó. Lamento si algo pasó. Por esto que se dice, si algo pasó, lo lamento. Mi amiga no fue con ninguna intención más que grabar su audiolibro. La verdad que no sé qué fue lo que pasó. Y si supiera, no lo diría”, relató.

Al ser consultada sobre cuándo habría ocurrido aquel episodio, Dutil precisó: “Fue hace mucho tiempo. Sí, hace tres meses, cuatro meses”.

Luego, cuando el cronista quiso saber cómo había reaccionado su amiga ante lo sucedido, la entrevistada prefirió no profundizar en ese aspecto. “Me lo guardo para mí. Entiendo que para Julieta quizás haya sido algo incómodo, pero era mi amiga, fue a grabar su audiolibro. Entiendo que quizás se haya prestado a una mala interpretación, no sé cuál es la palabra. Pero eso queda en la intimidad”, respondió.

A medida que avanzaba la charla, la modelo volvió a remarcar que no quiere quedar involucrada en los motivos de la separación y que atraviesa una etapa personal diferente. También insistió en que no tuvo intenciones de perjudicar a nadie y manifestó que espera que la situación pueda aclararse.

“No voy a hablar, no me corresponde a mí hablar de eso. No me corresponde a mí hablar de eso. La paso mal porque me importa y no debería importarme. Y la paso mal porque realmente yo estoy en otro lugar en este momento. Estoy conociendo a alguien, estoy contenta con eso, creo nuevamente en el amor. ¿Por qué me salpican con esto? Si no hay mala intención en ningún momento de mi parte. Les deseo lo mejor y yo estoy segura, y esto te lo digo, Rodrigo, estas cosas se van a arreglar”, aseguró.

Consultada sobre si había intercambiado mensajes con Prandi después de que se conociera la ruptura, Dutil aclaró que no mantiene con ella una relación de cercanía. Sin embargo, recordó que compartieron encuentros familiares y que, tiempo atrás, incluso conversaron a solas para dejar en claro sus respectivas posiciones. “No, no tengo ese vínculo con ella. Hace dos años festejé mi cumpleaños, algo muy íntimo. Vino Julieta con Emanuel y sus hijos, vinieron. También compartimos un cumpleaños de mi hija en la casa de ella, en la casa de Emanuel y de ella. Pero no tengo ese vínculo. No sé si fue el 2021, nosotras nos juntamos las dos a tomar un café. Y nos dijimos todo. Le dije: 'Juli, yo no hay nada que quiera con él'. Y es más, creo que ella se lo va a acordar cuando vea esto. Le dije: 'Te agradezco'. Yo soy la ex y ella es la actual. Y se van a arreglar, van a ver que sí”, contó.

Dutil también recordó el momento en el que se enteró de la noticia. Según relató, estaba compartiendo una comida con tres de sus cuatro hijos cuando una de sus hijas leyó el comunicado publicado por Prandi. La reacción, aseguró, fue de sorpresa, especialmente porque la pareja se había casado recientemente.

“Ayer estábamos comiendo con tres de mis hijos. Yo tengo cuatro hijos. Estábamos comiendo en la casa de uno de mis hijos. Y mi hija nos lee el comunicado de Julieta. Y nos quedamos todos helados, porque no lo esperábamos. Se acaban de casar. Creo que es algo que ella lo hizo desde un lugar, y no estoy juzgando, desde un lugar donde seguramente tendrá sus motivos. Impulsividad puede ser, con respeto lo digo, quizás, o de enojo. Y no lo cuestiono, sino que cada uno hace lo que puede”, expresó.

Sobre el final de la entrevista, Rodrigo Bar le preguntó si durante los años que estuvo en pareja con Ortega había experimentado inseguridades dentro de la relación. Su respuesta fue contundente y buscó transmitir un mensaje de empatía hacia Prandi, en medio de las versiones que circularon tras la ruptura. “¿A quién no le pasó? Somos todas. A todas nos pasó que revisamos un teléfono. A todas nos pasó que nos sentimos inseguras. A todas. ¿A quién? Julieta no está sola”, concluyó.

Qué dijo Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega

Julieta Prandi intenta asimilar el impacto de su reciente separación de Emanuel Ortega, una decisión que comunicó públicamente mediante un mensaje en su cuenta de Instagram. La noticia generó una fuerte repercusión, sobre todo porque la pareja había celebrado su casamiento el pasado 15 de septiembre, después de compartir seis años de relación.

Tras conocerse la ruptura, empezaron a circular diversas especulaciones acerca de las razones que habrían llevado a la modelo y al cantante a tomar caminos separados. Entre las versiones que ganaron fuerza apareció la posibilidad de que hubiera otras mujeres involucradas y de que Prandi se hubiera encontrado con presuntas conversaciones que habrían puesto en jaque la confianza entre ambos.

A estas hipótesis se agregó información sobre una supuesta crisis sentimental que la pareja habría atravesado algunos meses antes de la boda. Aunque consiguieron superar aquel momento y finalmente se casaron, trascendió que ciertos conflictos podrían haber persistido y que las diferencias no se habrían resuelto por completo.

Mientras crecen las repercusiones por el final de la relación, la conductora también se tomó una pausa de su trabajo en La 100. Según se conoció, los días de descanso estaban previstos desde antes, ya que tenía pendientes unas vacaciones que había decidido postergar. Finalmente, la licencia coincidió con este difícil momento personal y le permitirá alejarse por un tiempo de las obligaciones laborales y de la exposición mediática.

En este contexto, Marina Calabró se comunicó con Prandi para PrimiciasYa (América TV) y compartió detalles de la conversación que mantuvieron, en la que la modelo dejó entrever cómo se encuentra después de la separación.

La periodista aclaró que Julieta no le confirmó expresamente que se tomaría vacaciones, aunque su respuesta permitió interpretar que necesitaba una pausa. "No me confirmó lo de las vacaciones, pero me lo dio a entender. Hablé anoche y me dijo: 'Gracias de corazón. Necesito aislarme y descansar'", contó Calabró al reproducir las palabras que recibió de la conductora, que dejarían en evidencia su necesidad de tomarse un tiempo para sí misma en medio de tantas repercusiones.