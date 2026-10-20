El dolor de Susana Giménez al despedir a Antonio Grimau: "Te recordaré siempre como un actor brillante"

Los trabajos que compartieron Susana Giménez y Antonio Grimau

El vínculo artístico entre Susana Giménez y Antonio Grimau comenzó en 1974, cuando compartieron elenco en La Mary, la película protagonizada por la conductora junto a Carlos Monzón, en la que el actor interpretó a Tito.

Décadas después, volvieron a trabajar juntos en Piel de Judas, la comedia teatral con la que Susana regresó a los escenarios en 2022, en Punta del Este, Uruguay. En la obra, Grimau interpretó a Alexis Bruker, el esposo del personaje de la diva.

Además, el actor participó en distintas oportunidades en los sketches del histórico ciclo televisivo de Susana en Telefe.