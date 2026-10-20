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El dolor de Susana Giménez al despedir a Antonio Grimau: "Te recordaré siempre como un actor brillante"

Susana Giménez se volcó a su cuenta de Instagram para expresar su pesar por la muerte de su amigo Antonio Grimau.

20 oct 2026, 18:47
El dolor de Susana Giménez al despedir a Antonio Grimau: Te recordaré siempre como un actor brillante

El dolor de Susana Giménez al despedir a Antonio Grimau: "Te recordaré siempre como un actor brillante"

El dolor de Susana Giménez al despedir a Antonio Grimau: Te recordaré siempre como un actor brillante

El dolor de Susana Giménez al despedir a Antonio Grimau: "Te recordaré siempre como un actor brillante"

Susana Giménez expresó su tristeza por la muerte de Antonio Grimau a través de sus redes sociales. La conductora compartió una sentida despedida en sus historias de Instagram, donde recordó al actor con palabras de cariño y destacó su profesionalismo y su calidad humana.

“Mi querido Antonio qué horrible fue enterarme de tu partida esta mañana", comenzó diciendo la estrella de Telefe en el inicio de la publicación.

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"Te recordaré siempre como un actor brillante, súper profesional, jamás un problema siempre una sonrisa cariñosa te vamos a extrañar querido amigo. Descansa en paz”, completó, dejando en evidencia el enorme dolor que siente.

El mensaje estuvo acompañado por una imagen de una función teatral, en la que se ve a varios artistas sobre el escenario frente a una sala colmada de espectadores. La publicación reflejó el afecto de la conductora hacia su colega y el enorme pesar que le provocó conocer la noticia de su fallecimiento.

Los trabajos que compartieron Susana Giménez y Antonio Grimau

El vínculo artístico entre Susana Giménez y Antonio Grimau comenzó en 1974, cuando compartieron elenco en La Mary, la película protagonizada por la conductora junto a Carlos Monzón, en la que el actor interpretó a Tito.

Décadas después, volvieron a trabajar juntos en Piel de Judas, la comedia teatral con la que Susana regresó a los escenarios en 2022, en Punta del Este, Uruguay. En la obra, Grimau interpretó a Alexis Bruker, el esposo del personaje de la diva.

Además, el actor participó en distintas oportunidades en los sketches del histórico ciclo televisivo de Susana en Telefe.

     

 

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