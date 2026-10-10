El explosivo audio de Chloé Bello a Matías Martin tras la entrevista que desató la polémica: qué le dijo

La actriz respondió que no se consideraba mala, aunque admitió ser “vengativa”. La periodista volvió a intervenir con una frase que también llamó su atención: “Te creo creativa al momento de vengarte”. Frente a eso, Bello contestó con ironía: “Soy tan manipuladora”, antes de rematar en tercera persona: “Se siente atacada”.

Pero ese no fue el único momento que le molestó. Durante otra parte de la charla, la modelo mencionó que, en una pelea callejera, un encendedor podía servir para golpear sin romperse los dedos. La respuesta de Matías Martin fue contundente: “Tenés datos muy tumberos”. Inmediatamente, la producción colocó un zócalo con la frase “Chloé Bello: soy tumbera”.

Al advertirlo mientras estaba al aire, la actriz reaccionó sorprendida: “Soy tumbe... Qué bueno. Salgo muy mal acá”. Tiempo después, al volver a mirar el programa en varias oportunidades, también reparó en comentarios que Emilse Pizarro había realizado fuera de cámara sobre su padre, los cuales calificó de “totalmente fuera de lugar, sin necesidad”.

Fue después de repasar lo ocurrido que Bello decidió comunicarse directamente con Martin. Le envió un audio para explicarle que la manera en que había quedado expuesta durante la entrevista le había generado malestar.

“Me dejaron parada como una violenta tremenda, Tyson directamente. Yo no sé, Emilse en un momento me dijo algo, no sé si me estaba diciendo que me calle la boca o no. Soy muy verborrágica, pero no terminé de entender”, fue el contenido del mensaje que entonces reprodujo en Intrusos.

Sin embargo, según su versión, el conductor no le respondió. “Si es amigo mío y le parece que yo la pasé mal, por lo menos contestame y decime: ‘No era mi intención’, lo que fuese. Pero me clavaste el visto, no tengo más comunicación con él”, expresó, dejando en claro que el vínculo entre ambos quedó afectado por lo sucedido.

La versión de Matías Martin y su descargo tras la polémica con Chloé Bello

Lo cierto es que antes de que Chloé Bello contara su versión en el programa de América TV, Matías Martin ya había hablado con un grupo de cronistas para dar su mirada sobre el conflicto. En esa oportunidad, manifestó que toda la situación le había provocado “una tristeza enorme” y “una decepción gigantesca”.

El conductor sostuvo que la modelo había disfrutado de su participación en el ciclo, que se había reído y divertido, y que incluso había agradecido la invitación y destacado al equipo. “La pasó bárbaro, se rio, se divirtió”, aseguró. Además, rechazó de manera categórica que la hubieran ridiculizado durante la entrevista: “Para nada, para nada”.

Respecto del mensaje que Bello afirmó haberle enviado, Martin dio una versión diferente y señaló que había recibido mensajes de agradecimiento. También remarcó que entre ellos existía una relación de amistad.

Otro de los puntos que aclaró estuvo relacionado con una supuesta invitación personal que la modelo había interpretado en términos sentimentales y que, según contó, decidió rechazar. El periodista negó que hubiera existido una intención romántica de su parte.

“No hay ningún levante, ninguna seducción, cero”, afirmó. Según explicó, su propuesta había sido cenar “un día de estos”, mientras que Bello habría manifestado sus ganas de regresar al programa por el vínculo que había establecido con los integrantes del equipo.

En el cierre de su descargo, Martin dijo sentirse “muy triste” y “muy angustiado” por las repercusiones que había tenido el episodio, especialmente por el impacto que podía generar en las personas que trabajan con él. También cuestionó que el conflicto se hiciera público y sostuvo que esperaba que, si había algún problema, se lo comunicaran en privado. “Rompió códigos. Bueno, allá ella”, concluyó el conductor antes de retirarse sin responder nuevas preguntas.