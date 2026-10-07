Chloé Bello rompió el silencio tras su polémico descargo contra Matías Martin: "De muy mal gusto"

Ante esto, Bello cuestionó la manera en la que, según su mirada, terminó siendo abordada la situación y apuntó contra algunos de los comentarios que recibió. "Me parece que hubo un descargo con mucha cizaña innecesaria que desde el minuto 3 pasamos de hablar de galletitas y vinos a tildarme de una persona violenta o manipuladora o no sé qué palabra dijeron", respondió.

La modelo también aclaró que su planteo no tenía una intención política y explicó desde qué lugar decidió hacer público su malestar. Además, señaló que se trata de una situación que, según sus propias palabras, atravesó en otras oportunidades. "Me pareció realmente todo de muy mal gusto, honestamente. Yo no soy ni pañuelito verde ni machista ni nada, no va por un lado polític, pero sí entiendo que esto pasa muchísimo, en muchísimos rubros y lo lamento muchísimo realmente, porque a mí ya me ha pasado muchísimas veces pero hoy viste con 39 años la verdad no tengo ganas que me vuelva a pasar", remarcó.

En esa línea, Chloé defendió su decisión de expresarse públicamente y consideró que tenía derecho a hacerlo después de lo ocurrido. "Me quise descargar, creo que me lo merezco y cada uno tiene su palabra como y su lugar y su espacio físico para poder hacerlo y opté por hacer eso", sostuvo.

Además, la modelo contó que la situación le generó una particular decepción porque, hasta ese momento, tenía una buena consideración de quienes formaban parte del programa. "Me pareció triste honestamente porque es gente que yo respetaba muchísimo. A mí me gusta mucho lo que es la conducción y el periodismo. El programa yo lo veía y escuchaba y realmente me causó mucha sorpresa", expresó la ex de Gustavo Cerati.

Por último, Chloé Bello hizo referencia a Emilse Pizarro y cuestionó algunos comentarios que, según relató, la periodista habría realizado sobre ella. En particular, recordó una frase que habría escuchado en off y que consideró innecesaria. "La verdad, de muy mal gusto me pareció. Yo te digo de vuelta otra periodista que respetaba muchísimo y la he escuchado decir en off decir: 'Qué orgulloso estaría el papi' o sea, cosas que realmente totalmente están fuera de lugar, sin necesidad, no entiendo el porqué. No sé si la gracia era rebajarme, humillarme, no es el estilo de ellos tampoco, por eso me llama tanto la atención", cuestionó.

Qué escribió Chloé Bello contra Matías Martin

Chloé Bello utilizó sus redes sociales para publicar un contundente mensaje en el que relató el incómodo episodio que atravesó recientemente en el ámbito laboral. Según contó la modelo, se sintió expuesta durante una entrevista y aseguró haber sido blanco de burlas luego de rechazar una invitación de carácter personal realizada por un periodista cuya identidad decidió no mencionar.

"No suelo comunicar situaciones personales, y mucho menos aquellas que involucran mi trabajo. Tampoco suelo hacerlo respecto de personas a las que alguna vez les tuve mucho respeto y admiración profesional", escribió al comenzar su descargo a través de sus historias de Instagram.

Más adelante, profundizó sobre lo sucedido y vinculó la experiencia a una problemática que, según sostuvo, continúa vigente para muchas mujeres. "Pero escribo esto porque lamentablemente viví una situación profundamente incómoda que, una vez más, evidencia la eterna degradación a la que muchas veces nos vemos expuestas por el solo hecho de ser mujeres, en un mundo que todavía sigue estando dominado por hombres, en este oficio como en tantos otros", expresó la ex pareja de Gustavo Cerati.

Luego brindó detalles del contexto en el que ocurrieron los hechos y también apuntó contra otra integrante del programa. "Después de no aceptar una invitación personal de esta persona, durante mi participación como invitada en su programa -al que fui con la mejor intención de pasarla bien, como corresponde cuando se recibe a un invitado- fui objeto de constantes comentarios y provocaciones disfrazadas de humor, que sentí como un intento deliberado de ridiculizarme y dejarme mal parada. En este caso increíblemente muy acompañado por una secuaz femenina quien no se quedó atrás", manifestó.

En la misma línea, sostuvo que la actitud del conductor estuvo motivada por cuestiones personales y lamentó especialmente que proviniera de alguien a quien admiró durante años. "Una situación donde el resentimiento personal se disfraza de humor y se utiliza un espacio profesional para ejercer una forma de humillación, particularmente cuando esa conducta vuelve a recaer sobre una mujer. Y más triste aún cuando viene de la mano de un periodista, al que alguna vez admiré", señaló.

La modelo también dejó en claro que, pese al mal momento, optó por mantener una actitud respetuosa. "Por suerte tengo la capacidad de mantener la calma y responder con educación incluso frente a situaciones incómodas. Pero eso no significa que nos las registre, ni que deba naturalizarlas", afirmó con firmeza.

Para finalizar, compartió una reflexión dirigida a aquellas mujeres que atravesaron experiencias similares y reconoció que, en otras oportunidades, quizás no había dimensionado completamente esos relatos. "Me solidarizo con tantas mujeres que antes contaron historias similares y a las que quizás no comprendí del todo porque objetivizarnos, ridiculizarnos o intentar descalificarnos por ser mujeres también es violencia. Y no debería seguir siendo normal en esta era ni en ninguna más", concluyó.