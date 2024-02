El explosivo motivo por el que Catalina Gorostidi nominó a Agostina Spinelli en Gran Hermano 2023

“Yo vine con mucha información de afuera y muchas cosas por ahí no las entendía, pero le prometí a la gente que iba a venir a sacar a dos personas que yo quería y que no me gustaban las actitudes que habían tenido. Entrando a esta casa me di cuenta de que no me equivoqué, y ellos tampoco”, comenzó explicando Cata para luego votar dándole dos votos a Agostina y uno a Licha.

Catalina Gorostidi voto a Agotina y Licha - captura GH.jpg

“No me gustan sus actitudes, así que le voy a dar dos votos a Agostina. Me duele un poco, porque es una persona, como dijo Furia, que no es que no la queremos, pero no me gustó para nada el recibimiento que tuvo conmigo ”, argumentó y sumó picante: “Me parece que está siendo muy falsa. Y si ella cambió en algo, bueno, lo lamento, pero a mí esa junta con Lisandro no me gusta, no me gusta para nada”.

Para finalizar su argumentación contra una de las personas que más la esperaba, junto a Furia por supuesto, Gorostidi agregó: “Tampoco me gustó las cosas que dijo de Juliana, como lo dije afuera, lo vuelvo a repetir adentro. Así que dos votos para ella”.

Asimismo, Catalina prosiguió con su nominación. “Le doy un voto a Lisandro. Otra persona que le prometí a la gente que me gustaría entrar a intentar sacar. Creo que es muy soberbio en un montón de cosas, que manipula de una forma que no está buena a los demás en la casa. Obviamente que no todos. Me gustaría que se pueda ir para que la casa esté un poco más tranquila”, disparó estratégica.

Y finalizó su justificación, deslizando: “Creo que a los dos les cayó mal mi entrada, o por lo menos después cómo me fui manejando, que yo siempre me manejé igual. Así que bueno, ninguno de los dos me molestaría que se vayan, al contrario”.

La contundente postura de Catalina tras su desaire a Agostina en Gran Hermano: "Si se inventó un cuento..."

Este lunes, en Gran Hermano (Telefe), Catalina Gorostidi reflexionó sobre su reingreso al reality y habló de su vínculo con Agostina Spinelli y Juliana 'Furia' Scaglione.

"Ella creo que se sintió rara. Capaz esperaba que la re abrace, pero tampoco iba a ser careta porque eso a mí no me va”, afirmó la jugadora en el confesionario. “En esa pelea de Agos y Furia yo no la voy a bancar a Agostina porque no me gustó lo que hizo”, agregó.

La pediatra también opinó que la misma distancia fue generada por Spinelli, que al sentirse rechazada desde un primer momento, decidió ir a hablar con Lisandro Navarro al respecto. “Agos se fue con Licha y en ningún momento la traté mal o nada por el estilo”, expresó. "Siento que se dio cuenta sola de que todas las boludeces que dijo no pasaron”, remarcó.

Agostina Spinelli y Catalina Gorostidi.jpeg

Por otro lado, en una charla con Furia, la santafesina le dijo que vio a la ex policía llorar al lado de Lisandro. “¿Por qué lloraba? Es como si yo le hubiese hecho algo y no le hice nada”, lanzó Catalina. “Cuando vos te fuiste, nunca sentí que ella estuviese conmigo”, le respondió Furia.

En otra conversación, Furia rememoró que Agostina había dicho que si Catalina volvía a entrar no le iba a hablar a ella porque se pondría de su lado. “Eso es una estupidez. Si ella se inventó un cuento imaginario en su cabeza es problema de ella”, disparó Gorostidi.