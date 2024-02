Catalina cruzó a Isabel en vivo tras la sanción de Gran Hermano: "Que se caigan las caretas"

"Respeto a todos mis compañeros que se quedaron ahí afuera tratando de entrar a la casa. Entonces si alguien hizo un comentario a propósito mientras todos estamos tratando de cuidarnos me parece que es injusto", destacó Gorostidi enojada.

Más adelante, una vez que el presentador se despidió de los jugadores, Catalina siguió cuestionando a Isabel. "No me juzgues si no sabés", le dijo Isabel a la morocha.

"No, te juzgo con todo lo que sé, ese es el tema. Por eso, que se caigan las caretas de una vez. Y si la gente me quiere sacar se lo dejo a la gente, ojalá que haya visto todo. Vio todo. La gente que viene acá a falsear las cosas y a cagarse en nuestros compañeros que se quedaron afuera me rompe la cho... Disfrutalo, porque no puedo decir nada, disfrutalo. La gente gracias a Dios ve todo. Por algo a mí no me dijeron nada, y a vos te retaron. Te tendrían que haber expulsado, no nominado", dijo enfurecida la pediatra.

"Estás hablando sin saber", le respondió Isabel. "Jugá con ellos porque yo sé todo", lanzó Gorostidi alterada.

Isabel de Gran Hermano recibió una severa sanción al cometer un error digno de expulsión

La participante Isabel De Negri, que reingresó el último domingo a la casa de Gran Hermano (Telefe) a través del repechaje, recibió este martes una severa sanción al cometer un error digno de expulsión.

"Quiero dirigirme a las personas que este domingo reingresaron a la casa. Ustedes saben que el reglamento es muy claro acerca de la prohibición de brindar información del afuera. Isabel, Catalina, Joel, se han ganado el derecho de volver a participar del juego, pero con la condición de respetar esta normal esencial", comenzó diciendo 'Big'.

Ahí, se dirigió a Isabel. "Hoy a la mañana acudiste al confesionario, luego de una charla que tuviste con Lisandro en donde me manifestaste tu preocupación acerca de algunos comentarios que podrían ser interpretados como información que no debías brindar. Me tomé el trabajo de revisar en detalle esa charla y advertí que tu intención fue darle a Lisandro un mensaje proveniente del afuera. Es más, haciendo mímica con tus labios revelaste que se trataba de un mensaje de Mili, la novia de Lisandro", explicó el dueño de la casa.

"Te comunico, Isabel, que cometiste un grave error, una grave falta", aseguró. "Isabel, debido a esta desobediencia, te informo que ya estás nominada, no podrás votar ni ser salvada por el líder de la semana. Además, te advierto que estaré prestando mucha atención a tus conversaciones. Si vuelve a suceder una situación similar, tomaré medidas más severas", le informó 'Big' terminante.