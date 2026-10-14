El extraño timing de la cámara con Dalila tras una frase de Edith Hermida en los Martín Fierro: "Tomen..."

Sus palabras coincidieron con un antecedente que tuvo a Dalila como protagonista y que volvió a cobrar relevancia por lo ocurrido durante la transmisión. En 2022 y 2024, distintos videos de sus presentaciones se viralizaron y generaron repercusión por su comportamiento sobre el escenario. En aquel entonces, la cantante reconoció haber tomado champagne, pero negó tener una adicción al alcohol.

En ese contexto, la referencia de Hermida a la bebida y el posterior enfoque de la cámara sobre la artista llamaron la atención. De todos modos, no hubo elementos que permitieran determinar si se trató de una coincidencia o de una decisión deliberada de la producción.

Poco después, Drago recorrió con la mirada el salón y saludó a la cantante, que se encontraba entre los invitados. "¿Dalila? ¿Está ahí también? Allá al fondo, buenas noches", expresó el conductor mientras la cámara la mostraba entre los presentes.

Qué categoría ganó Dalila en los Premios Martín Fierro de la Música

Dalila se consagró como Mejor Artista Tropical Femenina en los Martín Fierro de la Música 2026. La cantante se quedó con la estatuilla en una terna que compartió con Ángela Leiva, Karina y Eugenia Quevedo, y sumó así un importante reconocimiento a su trayectoria dentro de la música tropical argentina.

El premio distinguió su recorrido en un género en el que construyó una identidad propia y conquistó al público con su voz y sus canciones. La artista fue una de las figuras reconocidas durante la primera edición de la ceremonia organizada por APTRA.