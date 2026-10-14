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El extraño timing de la cámara con Dalila tras una frase de Edith Hermida en los Martín Fierro: "Tomen..."

Edith Hermida hizo un comentario durante la presentación de los Premios Martín Fierro de la Música y la cámara enfocó rápidamente a Dalila.

14 oct 2026, 22:50
El extraño timing de la cámara con Dalila tras una frase de Edith Hermida en los Martín Fierro: Tomen...
El extraño timing de la cámara con Dalila tras una frase de Edith Hermida en los Martín Fierro: "Tomen..."
El extraño timing de la cámara con Dalila tras una frase de Edith Hermida en los Martín Fierro: Tomen...
El extraño timing de la cámara con Dalila tras una frase de Edith Hermida en los Martín Fierro: "Tomen..."

En los Premios Martín Fierro de la Música, como en todo evento de estas características, las perlitas no pueden faltar. Entre errores, comentarios inesperados, cruces y situaciones que se salen del guion, la ceremonia también deja momentos que dan que hablar.

La primera edición de la entrega se transmitió por la pantalla de El Nueve, con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida. Ambos se encargaron de dialogar con los ternados y con algunos de los grandes protagonistas de la velada, en una dinámica que combinó entrevistas, humor y momentos espontáneos.

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En un momento de la noche, Edith tomó la palabra y se dirigió a los presentes para invitarlos a disfrutar de una velada histórica para la música argentina.

"Qué lindo tenerlos todos juntos esta noche. Tomen algo rico, una copita de champagne. Es la noche del Martín Fierro, la primera edición de la Música. La música se merecía su Martín Fierro y esta es la noche, y yo estoy feliz de ser parte", expresó, ante los artistas y las figuras que se reunieron para celebrar el talento nacional.

Sus palabras coincidieron con un antecedente que tuvo a Dalila como protagonista y que volvió a cobrar relevancia por lo ocurrido durante la transmisión. En 2022 y 2024, distintos videos de sus presentaciones se viralizaron y generaron repercusión por su comportamiento sobre el escenario. En aquel entonces, la cantante reconoció haber tomado champagne, pero negó tener una adicción al alcohol.

En ese contexto, la referencia de Hermida a la bebida y el posterior enfoque de la cámara sobre la artista llamaron la atención. De todos modos, no hubo elementos que permitieran determinar si se trató de una coincidencia o de una decisión deliberada de la producción.

Poco después, Drago recorrió con la mirada el salón y saludó a la cantante, que se encontraba entre los invitados. "¿Dalila? ¿Está ahí también? Allá al fondo, buenas noches", expresó el conductor mientras la cámara la mostraba entre los presentes.

Qué categoría ganó Dalila en los Premios Martín Fierro de la Música

Dalila se consagró como Mejor Artista Tropical Femenina en los Martín Fierro de la Música 2026. La cantante se quedó con la estatuilla en una terna que compartió con Ángela Leiva, Karina y Eugenia Quevedo, y sumó así un importante reconocimiento a su trayectoria dentro de la música tropical argentina.

El premio distinguió su recorrido en un género en el que construyó una identidad propia y conquistó al público con su voz y sus canciones. La artista fue una de las figuras reconocidas durante la primera edición de la ceremonia organizada por APTRA.

     

 

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