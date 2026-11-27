Además, leyó algunas de las justificaciones expuestas por Elías Piccirillo para esa solicitud, que estaría fundamentado a la potencial presencia de la prensa en ese lugar.

"El inmueble actual en la localidad de Banfield presenta una absoluta e inestable vulnerabilidad perimetral y edilicio frente a lo estrátegico y el acoso de factores externos", indicó.

Al escuchar esto, Adrián Pallares reaccionó indignado ante el insólito motivo por el que se planteó el cambio de lugar para cumplir con la detención domiciliaria.

"Pero qué vergüenza chicos, qué tomada de pelos. ¡Que lo manden a Devoto adentro que está vacío, dejate de joder! Obsceno el pedido que están haciendo. Otra vergüenza de la Justicia si se lo llegan a dar", señaló firme el conductor.

Por qué cumple prisión domicilaria Elías Picirillo

Elías Piccirillo, exmarido de la modelo y conductora Jésica Cirio, está involucrado en una causa judicial por presuntas maniobras delictivas vinculadas con una denuncia falsa, la privación ilegítima de la libertad y el armado de un procedimiento policial para perjudicar a otra persona.

La investigación sostiene que el empresario habría organizado un falso operativo policial contra Francisco Hauque, quien era su socio y le reclamaba una importante deuda.

En agosto de este año, la Cámara Federal confirmó que Piccirillo debía continuar bajo arresto domiciliario y rechazó su pedido de excarcelación.