Además, Nati Jota destacó la personalidad de la modelo y defendió la sinceridad con la que decidió contar lo que había vivido, sin cuestionar que lo hiciera tiempo después de su salida. "Yo la conozco y es una divina, siempre me llevé bien. Sé que lo dijo de forma genuina y transparente, hasta dijo que estaba mal dormida", expresó.

Para profundizar en su análisis, la influencer recordó su propia experiencia cuando decidió dejar Nadie Dice Nada, el ciclo de Luzu TV, en busca de nuevos desafíos profesionales.

"Cuando yo me fui de Luzu no me estaba divirtiendo tanto, pero era algo más propio. Te das cuenta cómo los programas de streaming se reinventan y van mutando; capaz a Paula le pasó eso y se dejó de sentir representada por el programa que hacía", reflexionó.

Por último, Nati Jota también se refirió a su presente laboral y adelantó que tiene intenciones de continuar en OLGA durante la próxima temporada.

"Yo soy de Olga desde el principio, no sé si lo puedo decir pero pienso seguir el año que viene en mi programa, que me encanta y está hecho a mi medida", concluyó.

Qué fue lo que dijo Paula Chaves sobre su salida de Olga

A cuatro meses de su sorpresiva salida de Tapados de Laburo, Paula Chaves rompió el silencio y explicó por primera vez cuáles fueron los motivos personales que la llevaron a alejarse del ciclo de streaming de Olga.

Durante una entrevista con José María Listorti en Blender at Night, la modelo y conductora habló con sinceridad sobre su experiencia en el programa y reconoció que, si bien disfrutó de la primera etapa, con el tiempo dejó de sentirse a gusto con la dinámica del espacio.

“El primer año estuvo muy bueno, la pasé muy bien. Yo no me quedo donde no la pase muy bien”, aseguró, dejando en claro que su decisión estuvo relacionada con una cuestión personal y no con un conflicto con sus compañeros.

En ese sentido, Paula también destacó el buen vínculo que mantuvo con el equipo, especialmente con Luli González, con quien había conseguido formar una dupla muy divertida y una gran química al aire.

“Ellos, un amor. En Olga siempre me trataron espectacular, pero yo ya no me estaba sintiendo cómoda”, explicó.

Al profundizar sobre las razones de su alejamiento, la conductora contó que comenzó a tener dificultades para participar de las conversaciones y encontrar su lugar dentro del formato.

“Me estaba costando meterme en los temas, hablar de ciertas cosas. No me sentía cómoda y sentía que estaba frenando al resto, que tal vez tenía que ir para un lado donde iba el programa. Se estaba buscando un nuevo rumbo, entró Cami Fortunato”, detalló.

Por último, Paula Chaves reflexionó sobre los cambios que atravesaba el ciclo y reconoció que no estaba dispuesta a forzarse para adaptarse a esa nueva etapa.

“Me tenía que empezar a aggiornar en un formato nuevo y empezar a forzar cosas que no estoy en una edad para forzar ciertas cosas”, concluyó. Así, dejó en claro qué la llevó a cerrar su etapa en el streaming.