Las fuertes declaraciones de Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona: "Tenía..."

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El doloroso último encuentro con Dieguito

Uno de los momentos más conmovedores de la audiencia fue cuando recordó la despedida entre Maradona y su hijo. "Dieguito se le tiró encima y no se quería separar de su papá. Le decía: 'Te voy a extrañar'", relató entre lágrimas.

Dos días después, decidió despedirse sola para evitar que el niño conservara esa última imagen de su padre.

Fuertes acusaciones contra los médicos

En medio de su declaración, Ojeda explotó contra los siete profesionales imputados. "Asesinos, hijos de p...", lanzó en la sala. Luego miró directamente a Leopoldo Luque y le reprochó: "Diego te quería. No entiendo por qué hicieron esto".

Ojeda aseguró que la vivienda de Tigre no estaba preparada para una internación de esa complejidad. "No había ambulancia, aparatología ni personal suficiente. Esto era un mamarracho", afirmó.

Además, describió un ambiente precario, con una habitación improvisada y sin las condiciones mínimas para atender al exfutbolista.

VERÓNICA OJEDA DECLARÓ POR LA MUERTE DE MARADONA: TODAS LAS COSAS QUE NOS HICIERON ASESINOS HDP" VERÓNICA OJEDA DECLARÓ POR LA MUERTE DE MARADONA: TODAS LAS COSAS QUE NOS HICIERON ASESINOS HDP"

Un audio y chats comprometedores

Durante la audiencia también se reprodujeron audios y mensajes entre los profesionales que atendían a Maradona.

Uno de ellos mostró al psicólogo Carlos Díaz refiriéndose despectivamente a Ojeda, lo que generó un tenso cruce de miradas en la sala.

La causa tiene a siete profesionales acusados de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del Diez.

Los siete imputados son: