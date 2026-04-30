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Las fuertes declaraciones de Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona: "Tenía..."

La expareja de Diego Maradona declaró en la sexta audiencia, cuestionó la internación domiciliaria y cargó con dureza contra los profesionales imputados por la muerte del exfutbolista.

Las fuertes declaraciones de Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona: Tenía...

Las fuertes declaraciones de Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona: "Tenía..."
Leé también Verónica Ojeda declaró en el juicio por la muerte de Diego Maradona: acusó al equipo médico y aportó un audio clave
Verónica Ojeda declaró en el juicio por la muerte de Diego Maradona. (Foto: Reuters).

Entre lágrimas, la madre de Dieguito Fernando calificó a los acusados como "asesinos" y cuestionó severamente las condiciones de la internación domiciliaria en la casa de Tigre.

Ojeda recordó la última vez que vio al exfutbolista con vida, el 23 de noviembre de 2020. "Tenía olor en el cuerpo, estaba barbudo y era una pelota. tenía olor a baño, le dije que se bañe", declaró ante el tribunal.

También relató que Diego tenía una voz extraña y un evidente deterioro físico. "No era el Diego que nosotros conocíamos", sostuvo, visiblemente emocionada.

maradona ojeda foto na

El doloroso último encuentro con Dieguito

Uno de los momentos más conmovedores de la audiencia fue cuando recordó la despedida entre Maradona y su hijo. "Dieguito se le tiró encima y no se quería separar de su papá. Le decía: 'Te voy a extrañar'", relató entre lágrimas.

Dos días después, decidió despedirse sola para evitar que el niño conservara esa última imagen de su padre.

Fuertes acusaciones contra los médicos

En medio de su declaración, Ojeda explotó contra los siete profesionales imputados. "Asesinos, hijos de p...", lanzó en la sala. Luego miró directamente a Leopoldo Luque y le reprochó: "Diego te quería. No entiendo por qué hicieron esto".

Ojeda aseguró que la vivienda de Tigre no estaba preparada para una internación de esa complejidad. "No había ambulancia, aparatología ni personal suficiente. Esto era un mamarracho", afirmó.

Además, describió un ambiente precario, con una habitación improvisada y sin las condiciones mínimas para atender al exfutbolista.

VERÓNICA OJEDA DECLARÓ POR LA MUERTE DE MARADONA: TODAS LAS COSAS QUE NOS HICIERON ASESINOS HDP"
VERÓNICA OJEDA DECLARÓ POR LA MUERTE DE MARADONA: TODAS LAS COSAS QUE NOS HICIERON ASESINOS HDP"

Un audio y chats comprometedores

Durante la audiencia también se reprodujeron audios y mensajes entre los profesionales que atendían a Maradona.

Uno de ellos mostró al psicólogo Carlos Díaz refiriéndose despectivamente a Ojeda, lo que generó un tenso cruce de miradas en la sala.

La causa tiene a siete profesionales acusados de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del Diez.

Los siete imputados son:

  • Leopoldo Luciano Luque (45), neurocirujano: Médico de cabecera.
  • Agustina Cosachov (41), psiquiatra: Trataba la salud mental de Maradona.
  • Carlos Ángel Díaz (34), psicólogo: Parte del equipo de salud mental.
  • Nancy Edith Forlini (57), coordinadora de Swiss Medical: Médica a cargo de los cuidados domiciliarios.
  • Mariano Ariel Perroni (45), coordinador de enfermeros (Medidom): Responsable de la supervisión del personal de enfermería.
  • Pedro Pablo Di Spagna (53), médico clínico: Designado para la atención domiciliaria.
  • Ricardo Omar Almirón (42), enfermero: Parte del equipo de atención de campo.

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