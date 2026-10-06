El plan de Candela Arizaga y Facundo Moyano: ¿Compromiso en España?

"Ellos estarían a un paso del compromiso, esta es la estrategia judicial de uno de los abogados de las partes", introdujo la periodista. Y explicó: "Él después de la entrevista con Moria se va a Madrid y ahora que caiga Candela no es casual: es una estrategia judicial de los abogados".

"Ellos no se pueden casar porque ninguno de los dos viven en España o son ciudadanos, eso es lo que me decían hoy. No pueden casarse pero sí harían un compromiso", remarcó la panelista.

"El comprosimo sí lo harían allá y es parte de la estrategia de los abogados. La idea es que ellos lleguen a la Argentina con una unión que vaya más allá del noviazgo y se caiga la causa. Algún peso debe tener para que ellos lo vean como parte de la estrategia", concluyó Paula Varela acerca del plan de Candela Arizaga y Facundo Moyano.

Qué dijo Facundo Moyano sobre el video con Candela Arizaga en Madrid

Moria Casán contó los detalles de la reciente comunicación que mantuvo con Facundo Moyano donde el dirigente se refiere a la actualidad sentimental con Candela Arizaga.

“La palabra de Moyano desde España”, precisó la conductora en La mañana con Moria (El Trece). Según le expresó el dirigente, él le contó que con Candela se encuentran decididos a continuar con su relación.

"No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en país extranjero", manifestó Moyano acerca del sorpresivo encuentro con su novia en el exterior.

En ese sentido, la One explicó: "Me dice (Moyano) que se sienten libres y entre otras cosas me dice que es ridículo que exista una perimetral y que siga vigente".

"Ellos están enamorados, él está enamorado de la chica. Quieren hacer algo, están fascinados. Están viviendo su romance”, observó la diva al profundizar sobre la conversación con el dirigente.

Y en la charla, Facundo Moyano le confió a Moria Casán de la angustia de la joven por no poder seguir adelante de manera normal con la relación.

"Candela llora todos los días, queremos estar juntos. Estamos enamorados y contentos, nos sentimos libres. No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en país extranjero”, aseguró el dirigente.