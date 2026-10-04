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¿Facundo Moyano y Candela Arizaga juntos en Madrid? El video que encendió la polémica

Un video difundido en las redes volvió a poner a Facundo Moyano y Candela Arizaga bajo la lupa por un supuesto encuentro en Madrid.

4 oct 2026, 17:59
facundo moyano candela
facundo moyano candela

Un nuevo episodio volvió a instalar a Facundo Moyano y Candela Arizaga en el centro de la atención. Esta vez, el escenario sería Madrid y el disparador, unas imágenes que comenzaron a circular en redes sociales y que, según la versión difundida, mostrarían al exdiputado junto a la modelo en un bar de la capital española.

El material fue compartido por la cuenta de X de Sálvese quien pueda (América TV), que acompañó la publicación con una frase contundente: "Moyano y Candela en Madrid… Se le ríen en la cara a la Justicia".

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La aparición del video adquiere especial relevancia por el contexto judicial que atraviesa Moyano. Sobre el político pesa una medida que le impide acercarse a Arizaga a menos de 300 metros y también establece la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con ella. La restricción continúa vigente.

El vínculo entre Moyano y Arizaga ya había derivado en una investigación judicial. En ese marco, el exdiputado fue imputado por presunta desobediencia, a raíz de un supuesto encuentro con la modelo en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con la información difundida sobre aquella investigación, el episodio habría ocurrido entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, cuando la medida de restricción ya se encontraba vigente.

Ahora, el video registrado presuntamente en Madrid suma un nuevo elemento a la historia y vuelve a poner el foco sobre la relación entre ambos, aunque por el momento no permite establecer de manera concluyente qué ocurrió.

Moyano se encontraba en España luego de haber obtenido autorización de la Justicia para viajar. Según trascendió, sus abogados habían presentado ante las autoridades el pasaje correspondiente a su regreso, previsto para el 12 de octubre.

En ese contexto, la difusión de las imágenes abrió nuevos interrogantes respecto de un eventual encuentro entre el exdiputado y Arizaga durante su estadía en Madrid.

Cuál es el dato clave que se filtró sobre la polémica salida de Facundo Moyano de la Argentina

Facundo Moyano optó por alejarse del país y desembarcar en España en medio de los fuertes cuestionamientos que surgieron tras su participación en el programa de Moria Casán. La controversia se intensificó además luego de que trascendiera que habría incumplido la restricción perimetral vinculada a Candela Arizaga al reencontrarse en secreto con ella en un hotel.

Mientras tanto, y tras la decisión del sindicalista de cerrar su perfil de Instagram, Mercedes Ninci dio a conocer una información que podría cambiar el enfoque de toda la historia. La periodista reveló un dato llamativo sobre el supuesto traslado de Moyano al exterior.

A través de sus redes sociales, Ninci contó que llevó adelante averiguaciones propias y consultó distintas fuentes oficiales. Según indicó, tras realizar las verificaciones correspondientes no halló constancias formales que acrediten una salida reciente del ex diputado fuera de la Argentina.

“Fuentes oficiales me informan que no hay registradas salidas de Facundo Moyano de la Argentina. Consulté luego de las fotos publicadas del ex diputado en España", precisó Ninci.

A partir de esa información, la periodista planteó sus dudas sobre el verdadero paradero del dirigente y dejó abierta una fuerte incógnita respecto de las versiones difundidas en los últimos días: "¿Qué pasó? O salió ilegal o está en Argentina y la información es un error".

Cabe recordar que en La mañana con Moria (El Trece) habían asegurado que Facundo Moyano se encontraba en Madrid y que, incluso, estaría residiendo en una propiedad de su expareja Natalia Cometto, ubicada en el exclusivo barrio de Salamanca. "Se encuentra escondido en la casa de su exnovia", sostuvo el periodista español Roberto Antolin durante su intervención en el ciclo conducido por Moria Casán.

     

 

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