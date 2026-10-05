Facundo Moyano se refirió al polémico video con Candela Arizaga en Madrid: "Ella llora porque..."

"No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en país extranjero", manifestó Moyano acerca del sorpresivo encuentro con su novia en el exterior.

En ese sentido, Moria Casán explicó: "Me dice (Moyano) que se sienten libres y entre otras cosas me dice que es ridículo que exista una perimetral y que siga vigente".

"Ellos están enamorados, él está enamorado de la chica. Quieren hacer algo, están fascinados. Están viviendo su romance”, observó la One al profundizar sobre la conversación con el dirigente.

Y en la charla, Moyano le confió a Moria de la angustia de la joven por no poder seguir adelante de manera normal con la relación: "Candela llora todos los días, queremos estar juntos. Estamos enamorados y contentos, nos sentimos libres. No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en país extranjero”.

El dirigente dejó en claro el deseo que tienen con su novia de continuar con el vínculo y cuestionó la restricción de la Justicia que les prohibe acercarse y mantener contacto.

El video que circuló de Facundo Moyano y Candela Arizaga en España y generó polémica

El material de Facundo Moyano y Candela Arizaga en España fue compartido el domingo por la cuenta de X del programa Sálvese Quien Pueda (América TV) y generó revuelo en las redes.

"Moyano y Candela en Madrid… Se le ríen en la cara a la Justicia", se precisó en el posteo, remarcando el contexto judicial que rodea a ese explosivo encuentro en el exterior.

Sobre el dirigente pesa una medida que le impide acercarse a su pareja a menos de 300 metros y también establece la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con ella.

Facundo Moyano se encontraba en España luego de haber obtenido autorización de la Justicia para viajar y su regreso a la Argentina estaría previsto para el 12 de octubre.