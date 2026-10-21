El romance que se confirmó en la presentación de la película de Wanda Nara: llevó a su novia 18 años menor y causó sorpresa

La mujer, 18 años menor que él, llamó la atención desde el momento en que ingresó al lugar. Su presencia despertó la curiosidad de los periodistas y de quienes asistieron al evento, que rápidamente quisieron saber quién era la acompañante del mediático. Además, ambos compartieron imágenes de su encuentro en las redes sociales, mientras que un video publicado por el sitio Farándula Show los mostró juntos.

La historia familiar detrás de la aparición de Andrés Nara con novia nueva en el debut cinematográfico de Wanda

La presencia de Andrés Nara en el evento también remite a los años de distanciamiento que mantuvo con su hija mayor. Durante mucho tiempo, padre e hija estuvieron alejados debido a las diferencias que surgieron a raíz de la relación de Wanda con Mauro Icardi.

Andrés nunca ocultó su simpatía por Maxi López y manifestó su desacuerdo con el vínculo de su hija con el futbolista, especialmente después del escándalo conocido popularmente como la icardiada. Aquellas diferencias provocaron un quiebre en la relación familiar y durante años dejaron de frecuentarse.

Con el paso del tiempo, el escenario cambió y el distanciamiento comenzó a quedar atrás, especialmente después de que Mauro Icardi se separara de Wanda Nara y comenzara su relación con la China Suárez. A partir de entonces, el vínculo entre padre e hija volvió a encaminarse hacia la normalidad.

Por otra parte, la vida sentimental de Andrés Nara también tuvo varios capítulos desde su separación de la madre de sus hijas, después de más de dos décadas de matrimonio. Sus relaciones con Kari Nara y Alicia Barbasola terminaron en medio de fuertes controversias. Esta última, actualmente, mantiene una relación con Gustavo Palmer, conocido como el rey de la noche porteña.

Ahora, el empresario parece dispuesto a comenzar una nueva etapa junto a Alejandra San Martín. Mientras Wanda Nara celebraba su debut en el cine, su papá sorprendió con la presentación de su nueva pareja y se convirtió, por un momento, en uno de los grandes protagonistas de la noche. La pregunta que queda abierta es si esta vez el amor tendrá un desenlace diferente: ¿será la tercera la vencida para Andrés Nara?

Vale señalar que en un anoche tan importante para Wanda, además de su padre también dijeron presente en el preestreno desde sus hijos, su mamá Nora Colosimo, su hermana Zaira Nara, hasta su amiga y abogada Ana Rosenfeld.

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