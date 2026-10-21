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El romance que se confirmó en la presentación de la película de Wanda Nara: llevó a su novia 18 años menor y causó sorpresa

La presentación de su primera película como actriz tuvo una sorpresa inesperada para Wanda Nara, que quedó relegada ante el protagonismo de una persona impensada. ¿Quién aprovechó la noche para presentar a su nueva pareja?

21 oct 2026, 11:26
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La noche que debía tener a Wanda Nara como la gran protagonista de su debut cinematográfico terminó con una sorpresa inesperada. En plena presentación de ¿Querés ser mi hijo?, la mediática compartió la atención de la prensa con alguien de su propia familia que decidió dar un paso al frente y revelar una novedad sentimental. Se trata nada menos que de su papá, Andrés Nara, quien llegó al evento acompañado por su nueva pareja y acaparó todas las miradas.

La conductora finalmente dio el salto a la pantalla grande con ¿Querés ser mi hijo?, la película en la que comparte elenco con el actor Agustín Bernasconi. Durante el rodaje, ambos quedaron envueltos en rumores de romance que rápidamente despertaron el interés de los medios. Si bien los protagonistas se encargaron de desmentir esas versiones, las especulaciones sobre una posible historia entre ellos continuaron dando vueltas durante varios días.

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Sin embargo, esta vez el foco de atención estuvo puesto en otro integrante del clan familiar. La avant premiere de la producción reunió a buena parte del entorno de Wanda Nara, entre ellos su madre, su hermana y sus hijos. Pero la aparición de Andrés Nara junto a una mujer desconocida para muchos terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.

A sus 68 años, el padre de Wanda y Zaira Nara volvió a demostrar que no pasa inadvertido. Fiel a su estilo verborrágico y frontal, llegó acompañado por Alejandra San Martín, una empresaria del rubro inmobiliario y diseñadora de interiores que se destacó por su elegancia y simpatía.

La mujer, 18 años menor que él, llamó la atención desde el momento en que ingresó al lugar. Su presencia despertó la curiosidad de los periodistas y de quienes asistieron al evento, que rápidamente quisieron saber quién era la acompañante del mediático. Además, ambos compartieron imágenes de su encuentro en las redes sociales, mientras que un video publicado por el sitio Farándula Show los mostró juntos.

La historia familiar detrás de la aparición de Andrés Nara con novia nueva en el debut cinematográfico de Wanda

La presencia de Andrés Nara en el evento también remite a los años de distanciamiento que mantuvo con su hija mayor. Durante mucho tiempo, padre e hija estuvieron alejados debido a las diferencias que surgieron a raíz de la relación de Wanda con Mauro Icardi.

Andrés nunca ocultó su simpatía por Maxi López y manifestó su desacuerdo con el vínculo de su hija con el futbolista, especialmente después del escándalo conocido popularmente como la icardiada. Aquellas diferencias provocaron un quiebre en la relación familiar y durante años dejaron de frecuentarse.

Con el paso del tiempo, el escenario cambió y el distanciamiento comenzó a quedar atrás, especialmente después de que Mauro Icardi se separara de Wanda Nara y comenzara su relación con la China Suárez. A partir de entonces, el vínculo entre padre e hija volvió a encaminarse hacia la normalidad.

Por otra parte, la vida sentimental de Andrés Nara también tuvo varios capítulos desde su separación de la madre de sus hijas, después de más de dos décadas de matrimonio. Sus relaciones con Kari Nara y Alicia Barbasola terminaron en medio de fuertes controversias. Esta última, actualmente, mantiene una relación con Gustavo Palmer, conocido como el rey de la noche porteña.

Ahora, el empresario parece dispuesto a comenzar una nueva etapa junto a Alejandra San Martín. Mientras Wanda Nara celebraba su debut en el cine, su papá sorprendió con la presentación de su nueva pareja y se convirtió, por un momento, en uno de los grandes protagonistas de la noche. La pregunta que queda abierta es si esta vez el amor tendrá un desenlace diferente: ¿será la tercera la vencida para Andrés Nara?

Vale señalar que en un anoche tan importante para Wanda, además de su padre también dijeron presente en el preestreno desde sus hijos, su mamá Nora Colosimo, su hermana Zaira Nara, hasta su amiga y abogada Ana Rosenfeld.

RS FOTOS.

     

 

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