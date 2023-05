El tremendo accidente doméstico de Yanina Latorre: "Estoy llena de moretones"

Embed

"Me despatarré y caí. Empecé a golpear en los escalones. No me rompí nada, pero me van a empezar a salir marcas", añadió la panelista de LAM, ante el asombro de las angelitas.

Yanina mencionó que, después del susto, habló con su pareja, que se tomó el tema con mucha tranquilidad. "Le escribí a Diego. Le dije: 'no sabes, me caí por las escaleras'. Me respondió: 'bueno, si podes escribir un mensaje tan mal no estás'", remató.

Yanina Latorre fue lapidaria cuando le nombraron a Alfa: "Tienen olor a..."

En su programa de radio en El Observador (FM 107.9), Yanina Latorre lanzó una frase categórica sobre el ex Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago. La angelita reveló que el hombre de Tigre le despertaba cierta simpatía, pero el tiempo pasó y las cosas cambiaron.

“Yo reconozco que Alfa, cuando empezó Gran Hermano 2022, me caía simpático, pero ya no lo soporto”, exclamó la rubia en su ciclo Yanina 107.9.

"Es un pesado", acotó el periodista Gustavo Noriega, columnista del programa de la angelita. "¡Que viejo pesado!", remarcó la conductora y aseguró que hay un detalle que desagradable del ex GH.

"Además, tiene mal aliento. ¡Muy fuerte el aliento! Te juro... tiene aliento a ajo. Cuando te saluda, te voltea", agregó Yanina. "Bueno, es saludable el ajo", añadió Diego Latorre. "Sí, saludable, pero no para el que está hablando", retrucó la rubia.

Por último, Yanina indicó que le molesta que Alfa entra en confianza muy rápido. "Él es amigo de todo el mundo. El otro día lo vio a Diego y le dijo: 'Dieguito... vayamos al barco'. ¡Insoportable!", remató.