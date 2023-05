Ángel de Brito apagó el micrófono de Yanina Latorre por hacer un polémico juramento al aire en LAM

Embed

Camila Homs fue la primera famosa que Ángel reveló será parte del certamen de Marcelo Tinelli en América TV. En el segundo enigmático, el conductor de LAM lanzó: "Acá hay historia... una historia de vida. Primer hervor. Joven".

Enseguida, Yanina Latorre exclamó: "¡Ya lo sé!". "¡Madame un nombre!", retrucó el periodista. "No sé el nombre, pero te voy escribir...", acotó la angelita. "Yanina, ¡adentro!", remató Ángel.

El conductor no podía creer la velocidad de la rubia para adivinar y señaló: "Seguro que Marcelo Tinelli te dijo". "No, te lo juro o sino que se mueran Lola y Dieguito", le respondió Yanina. "¡Apáguenle el micrófono! Estás apagada por la bestialidad que dijiste!", concluyó Ángel.

Marcelo Tinelli.jpg

Ariel Ansaldo grabó un video para el Bailando 2023 y en las redes no le tuvieron piedad

Después de haber vivido la experiencia de Gran Hermano 2022, muchos de los ex participantes del reality de Telefe quieren abrirse camino en los medios. Al igual que otros hermanitos, Ariel Ansaldo busca encontrar su lugar en la TV.

En un video que subió a sus sus redes, el experto parrillero contó que quiere estar en el programa de Marcelo Tinelli en América, Bailando 2023, aunque hizo una importante aclaración.

"Me estoy preparando para el Bailando", dice Ariel en la grabación. "¿Pero te llamaron para bailar?", le pregunta alguien en off. "No, pero, al menos, voy a estar en la tribuna. ¡Vamos Cone! ¡Vamos Coti!", agrega.

En Twitter, algunos usuarios apoyaron al ex Gran Hermano, mientras que otros no tuvieron piedad. "¿No tiene dignidad?", "Se va a armar lío con El Mago Sin Dientes", "¡Bizarro!", "Vergüenza ajena...!", fueron algunos de los comentarios que recibió el parrillero de Berazategui.