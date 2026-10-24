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El tremendo susto de Damián Betular en medio de su cumpleaños que quedó registrado: el video

Damián Betular sufrió un inesperado percance mientras celebraba su cumpleaños y vivió un momento de desesperación ante la mirada de los invitados, que estaban filmando el festejo.

24 oct 2026, 16:40
El tremendo susto de Damián Betular en medio de su cumpleaños que quedó registrado: el video

El tremendo susto de Damián Betular en medio de su cumpleaños que quedó registrado: el video

El tremendo susto de Damián Betular en medio de su cumpleaños que quedó registrado: el video

El tremendo susto de Damián Betular en medio de su cumpleaños que quedó registrado: el video

Damián Betular cumplió 44 años el pasado 20 de octubre y lo celebró rodeado de sus seres queridos. Sin embargo, un inesperado percance mientras soplaba las velitas de su torta lo hizo pasar un incómodo momento en pleno festejo.

En un video que se viralizó en las redes sociales, se puede ver al reconocido pastelero frente a una torta con una enorme cantidad de velas encendidas. Al intentar apagarlas todas de una sola vez, Betular comenzó a toser de manera intensa, en medio del humo que desprendían las velitas.

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Lo llamativo fue que, mientras el jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) intentaba recuperarse del ataque de tos, los invitados continuaban cantando el feliz cumpleaños y coreando "Olé, olé, olé, Damu, Damu", aparentemente sin advertir lo que estaba sucediendo frente a sus ojos.

La particular secuencia quedó registrada por los presentes, que seguían filmando la celebración sin percatarse del mal momento que atravesaba el pastelero. Las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales, donde el inesperado episodio llamó la atención.

La divertida sorpresa que recibió Damián Betular en MasterChef Celebrity por su cumpleaños

Más allá del inesperado episodio durante su celebración privada, Damián Betular también recibió una divertida sorpresa en MasterChef Celebrity (Telefe), donde sus compañeros decidieron homenajearlo con una original decoración.

La producción del reality gastronómico preparó banderines y stickers con fotografías del pastelero en distintas etapas de su vida, desde su infancia hasta la actualidad. Cada imagen estaba acompañada por un colorido gorrito de cumpleaños, lo que le dio un toque de humor y ternura al festejo.

Entre las postales que más llamaron la atención apareció una fotografía de Betular cuando era apenas un niño, con un sombrerito violeta que llevaba el número 44, en referencia a su nueva edad.

Pero eso no fue todo. Pese a su reconocida trayectoria en la pastelería, sus compañeros reemplazaron la tradicional torta por una original torre de tres pisos de galletitas pepas de dulce de membrillo, decorada con platos amarillos con lunares blancos y una fotografía del chef con un gorrito de cumpleaños.

     

 

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