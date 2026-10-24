El tremendo susto de Damián Betular en medio de su cumpleaños que quedó registrado: el video

La divertida sorpresa que recibió Damián Betular en MasterChef Celebrity por su cumpleaños

Más allá del inesperado episodio durante su celebración privada, Damián Betular también recibió una divertida sorpresa en MasterChef Celebrity (Telefe), donde sus compañeros decidieron homenajearlo con una original decoración.

La producción del reality gastronómico preparó banderines y stickers con fotografías del pastelero en distintas etapas de su vida, desde su infancia hasta la actualidad. Cada imagen estaba acompañada por un colorido gorrito de cumpleaños, lo que le dio un toque de humor y ternura al festejo.

Entre las postales que más llamaron la atención apareció una fotografía de Betular cuando era apenas un niño, con un sombrerito violeta que llevaba el número 44, en referencia a su nueva edad.

Pero eso no fue todo. Pese a su reconocida trayectoria en la pastelería, sus compañeros reemplazaron la tradicional torta por una original torre de tres pisos de galletitas pepas de dulce de membrillo, decorada con platos amarillos con lunares blancos y una fotografía del chef con un gorrito de cumpleaños.