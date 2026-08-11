Damián Betular y Mario Pergolini confesaron el pasatiempo que los une: "Es un trabajo solo"

"Tengo los cinco monumentos hechos: el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, la estatua de la libertad", continuó. Y Damián Betular le dijo: “Yo tengo Coliseo, la Torre Eiffel, la Torre de Pisa y no muchos más de esos. Tengo autos".

“Tengo rotulados todos los Legos. Los desarmo, los guardo en bolsas, las sello y los pongo con su manual. No tengo tanto lugar entonces los desarmo. Me da tranquilidad tenerlos guardados”, explicó el pastelero al describir su prolija organización para cada diseño.

“Juntémonos un día a armar Legos, igual armarlos con otras personas es medio insoportable", le planteó Pergolini. Pero el invitado señaló: "Es un trabajo solo”. Y el conductor coincidió: "Totalmente de acuerdo".

El picante comentario de Mario Pergolini por la separación de La Joaqui y Luck Ra

El conductor Mario Pergolini reaccionó con humor al aire ante la noticia de la separación de los cantantes La Joaqui y Luck Ra.

“Como es de público conocimiento, dos músicos muy queridos por la gente acábanse de separar. Él tiene el pelo azul y ella, naranja. Luck Ra y La Joaqui”, dijo Rada al presentar la noticia.

Ante eso, el conductor ironizó al aire sobre la separación tras ver una imagen que publicó el cantante en las redes haciendo un asado con el el emoji de un corazón vendado a poco de confirmarse el final de la relación.

"Yo le pregunté acá ¿te querés casar? Y me miró con una cara que me dijo ni en pedo, el pibe dijo no", recordó Pergolini con humor sobre la visita de Luck Ra a su programa unos meses atrás.

Y luego el conudctor ironizó sobre la imagen posteada por el cantante tras la ruptura con La Joaqui: "Mirá el asado que se hizo, está retriste el flaco. Pobre Luck Ra, él fue, lo intentó", lanzó.