El tremendo susto que se llevó Ángela Torres en medio de un show en Salta

Además del temor que provocó el episodio, varios fanáticos destacaron la reacción de Ángela. Según señalaron, la cantante logró conservar la calma en un momento delicado, cuando la preocupación podía extenderse rápidamente entre el público y generar una situación de mayor descontrol.

El gran presente artístico de Ángela Torres

El episodio en Salta se produjo en medio del notable crecimiento profesional que atraviesa la cantante. En apenas un año, Ángela pasó de presentar su primer álbum de estudio, No Me Olvides, ante el público del Teatro Margarita Xirgu, con capacidad para 300 personas, a consolidarse como una de las figuras jóvenes con mayor proyección dentro del pop argentino.

Uno de los hitos de esta etapa fue la convocatoria de su primer espectáculo en el Movistar Arena de Buenos Aires, cuyas entradas se agotaron en apenas cuatro horas. La respuesta del público llevó a sumar una segunda función.

A ese crecimiento se suman otros logros importantes de su carrera: la aparición de su imagen en una pantalla de Times Square como parte del programa EQUAL, su participación como telonera en los tres shows de Shakira en el estadio Vélez y su paso por grandes eventos musicales.

Entre ellos se destacan el festival Lollapalooza Argentina 2026 y la Fiesta de la Confluencia, donde se presentó ante una multitud de 370.000 personas.

Con una carrera en plena expansión y una convocatoria cada vez mayor, Ángela Torres protagonizó en Salta un episodio inesperado que puso a prueba su capacidad de reacción en medio de un espectáculo en vivo.