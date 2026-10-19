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El tremendo susto que se llevó Ángela Torres en medio de un show en Salta

Ángela Torres actuó en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia y vivió una situación dramática en el escenario.

19 oct 2026, 19:06
El tremendo susto que se llevó Ángela Torres en medio de un show en Salta

El tremendo susto que se llevó Ángela Torres en medio de un show en Salta

El tremendo susto que se llevó Ángela Torres en medio de un show en Salta

El tremendo susto que se llevó Ángela Torres en medio de un show en Salta

Un momento de tensión se vivió en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia de Salta durante un recital de Ángela Torres. Con la sala colmada de espectadores, parte de la mampostería del techo se desprendió inesperadamente en pleno espectáculo y generó preocupación entre los presentes. Pese al susto y la conmoción que provocó el episodio, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad.

El incidente ocurrió el sábado 17 de octubre, durante una de las presentaciones del No Me Olvides Tour, la gira nacional de la artista producida por Fenix Entertainment.

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Todo sucedió mientras Ángela interpretaba Favorita, una de las canciones de su repertorio. Desde el escenario, la cantante advirtió que algunos materiales del techo estaban cayendo hacia el sector del público y reaccionó rápidamente: sin dejar de cantar ni abandonar su lugar, hizo señas a los integrantes de su equipo técnico para alertarlos sobre lo que estaba pasando, mientras seguía atenta a la situación en la sala.

La escena generó una fuerte impresión entre los asistentes, que recurrieron a las redes sociales para compartir lo ocurrido. “Se estaba cayendo el techo del teatro por Dios, casi la perdemos”, relató una testigo que se encontraba a pocos metros del desprendimiento y que expresó su sorpresa por el hecho de que las consecuencias no fueran más graves.

Además del temor que provocó el episodio, varios fanáticos destacaron la reacción de Ángela. Según señalaron, la cantante logró conservar la calma en un momento delicado, cuando la preocupación podía extenderse rápidamente entre el público y generar una situación de mayor descontrol.

El gran presente artístico de Ángela Torres

El episodio en Salta se produjo en medio del notable crecimiento profesional que atraviesa la cantante. En apenas un año, Ángela pasó de presentar su primer álbum de estudio, No Me Olvides, ante el público del Teatro Margarita Xirgu, con capacidad para 300 personas, a consolidarse como una de las figuras jóvenes con mayor proyección dentro del pop argentino.

Uno de los hitos de esta etapa fue la convocatoria de su primer espectáculo en el Movistar Arena de Buenos Aires, cuyas entradas se agotaron en apenas cuatro horas. La respuesta del público llevó a sumar una segunda función.

A ese crecimiento se suman otros logros importantes de su carrera: la aparición de su imagen en una pantalla de Times Square como parte del programa EQUAL, su participación como telonera en los tres shows de Shakira en el estadio Vélez y su paso por grandes eventos musicales.

Entre ellos se destacan el festival Lollapalooza Argentina 2026 y la Fiesta de la Confluencia, donde se presentó ante una multitud de 370.000 personas.

Con una carrera en plena expansión y una convocatoria cada vez mayor, Ángela Torres protagonizó en Salta un episodio inesperado que puso a prueba su capacidad de reacción en medio de un espectáculo en vivo.

     

 

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