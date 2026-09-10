Ángela Torres explotó tras los rumores de divismo en Popstars: "Desmerecen mi laburo"

Las bajas que sacuden a Popstars: las salidas de Martín Cirio y Valen Rizzuti

La polémica en torno a Ángela Torres no fue lo único que sacudió a Popstars en las últimas horas. Según lo que reveló Pepe Ochoa en LAM, el ciclo también sufrió la salida de dos figuras del elenco: Martín Cirio, quien se habría ido "a las puteadas" según contó Agus Rey, y Valen Rizzuti, cuya renuncia habría estado ligada a cuestiones de arreglos contractuales. Sobre este último caso, Fefe Bongiorno salió a aclarar que la decisión ya estaba acordada desde el principio, ya que la actriz había manifestado que no quería grabar todos los días. Sin embargo, Ochoa profundizó y explicó que Rizzuti había llegado a un acuerdo en dos oportunidades, pero que las condiciones contractuales fueron modificándose hasta hacerse imposibles de cumplir, motivo por el cual hoy se encuentra trabajando en Olga.