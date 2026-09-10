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Ángela Torres explotó tras los rumores de divismo en Popstars: "Desmerecen mi laburo"

En Luzu TV, Ángela Torres reaccionó ante quienes señalan que tiene aires de diva en el certamen de Telefe, Popstars.

10 sept 2026, 18:13
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Ángela Torres explotó tras los rumores de divismo en Popstars: Desmerecen mi laburo

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Ángela Torres explotó tras los rumores de divismo en Popstars: Desmerecen mi laburo

Ángela Torres explotó tras los rumores de divismo en Popstars: "Desmerecen mi laburo"

Las versiones sobre el supuesto divismo de Ángela Torres en Popstars no tardaron en llegar a oídos de la propia cantante, que decidió no quedarse callada. Tras la catarata de rumores que Pepe Ochoa instaló en LAM —donde habló de su vínculo tenso con el resto del jurado y de su cansancio con las largas jornadas de grabación—, la artista salió al cruce en su paso por Luzu TV y dejó un contundente mensaje para quienes la cuestionan.

Visiblemente molesta, Ángela apuntó directo contra quienes la comparan constantemente con otras figuras de la música y el espectáculo. "Ya son años escuchando como desmerecen mi laburo. ¡Hace 20 años trabajo! ¡Dios mío!", lanzó con crudeza, dejando en claro el hartazgo que le generan este tipo de comentarios.

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La cantante fue por más y apuntó directamente contra la costumbre de compararla con otras artistas mujeres. "Lo que dicen atrasa. 'Ella no es como esta otra'... ¡No! Yo soy yo", sentenció, marcando una postura firme frente a las críticas.

Pero el punto más picante de su descargo llegó al final, cuando cerró con una frase que ya empezó a circular en redes: "Y si no te alcanza, cambia de canal". Con esas palabras, Ángela Torres buscó poner fin —al menos por ahora— a la ola de rumores que la tuvo en el centro de la escena en las últimas horas, en medio de un clima que en Popstars parece lejos de aquietarse.

Las bajas que sacuden a Popstars: las salidas de Martín Cirio y Valen Rizzuti

La polémica en torno a Ángela Torres no fue lo único que sacudió a Popstars en las últimas horas. Según lo que reveló Pepe Ochoa en LAM, el ciclo también sufrió la salida de dos figuras del elenco: Martín Cirio, quien se habría ido "a las puteadas" según contó Agus Rey, y Valen Rizzuti, cuya renuncia habría estado ligada a cuestiones de arreglos contractuales. Sobre este último caso, Fefe Bongiorno salió a aclarar que la decisión ya estaba acordada desde el principio, ya que la actriz había manifestado que no quería grabar todos los días. Sin embargo, Ochoa profundizó y explicó que Rizzuti había llegado a un acuerdo en dos oportunidades, pero que las condiciones contractuales fueron modificándose hasta hacerse imposibles de cumplir, motivo por el cual hoy se encuentra trabajando en Olga.

     

 

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