Emanuel Ortega apuntó contra Julieta Prandi e hizo una letal confesión sobre su separación: "Es feo que..."

Con quién viajó Julieta Prandi a Brasil

A una semana de confirmar su separación de Emanuel Ortega, a menos de un mes de haberse casado por civil, Julieta Prandi volvió a quedar en el centro de la atención mediática tras conocerse detalles de una escapada a Brasil.

Fue Ángel de Brito quien reveló que la conductora viajó acompañada por un amigo. “Se fue a Brasil con un amigo ”, precisó el periodista.

Poco después, la cuenta oficial de LAM (América TV) difundió una imagen de Prandi tomando sol en una reposera sobre la arena junto al hombre en cuestión. “Julieta Prandi atravesando su duelo en Brasil #LAM ”, escribieron en X.

Ante la repercusión de la fotografía, la propia conductora aclaró quién era su acompañante y despejó las especulaciones: “ Si, con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse ”, respondió a una publicación de PrimiciasYa.