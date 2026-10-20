Escándalo con Roberto García Moritán: se agarró a las piñas en plena calle y tuvo que intervenir la policía

Pepe Ochoa contó cómo se dio el picante ida y vuelta al aire entre los dos: "El dirigente le habría dicho ‘te voy a cagar a trompadas’. Mientras que el famoso le respondió ‘ah, ¿me querés cag.. a tromptadas? te espero afuera’", describió.

Luego contó que la discusión se trasladó del estudio televisivo al exterior, donde Moritán espero que saliera para aclarar los tantos, discutieron fuerte y debieron separarlos.

"El famoso lo esperó en la esquina para pegarle piñas en la cara. Productores y todos separando la situación y apareció la policía porque cerca hay una garita, un escandalazo total. Estuvieron como 20 minutos en la vía pública a los gritos. El dirigente es Néstor Pritola y estuvo a las piñas a la esquina de La Nación+ con Roberto García Moritán", cerró el panelista.

La palabra de Roberto García Moritán tras el tenso cruce en televisión y fuera del estudio

Roberto García Moritán dialogó sobre el tema con Karina Iavícoli y contó su versión de lo sucedido con Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero, tras el escándalo al aire y fuerte discusión fuera del canal.

"Moritán me dice: no me agarré a piñas, solo quise marcarle la cancha a quienes incitan a la violencia y quieren que en Argentina pase lo mismo que en Francia", contó la periodista sobre su charla con el ex de Pampita.

"Me dicen que un fiscal está actuando de oficio contra Pitrola", agregó la angelita. Y Pepe Ochoa comentó: "El cruce fue bravo en vivo".

Por su parte, desde su cuenta en X, Pitrola explicó a un mensaje al periodista Luis Gasulla que pasó con el empresario: "Te aclaro que lo único que ocurrió es que Moritan me quiso agredir adentro y afuera del estudio de La Nación+. No le di ni cinco de bola a sus provocaciones. Perdió el debate y quería agredir. Es un violento, muy descompuesto. No está a la altura".