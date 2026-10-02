Roberto García Moritán habló de la infidelidad a Pampita tras el gran escándalo: "A Vicuña le dejó..."

La respuesta de Moritán al hablar de la ruptura con Pampita y la versión de infidelidad

Roberto García Moritán, un tanto sorprendido por la consulta de Moria Casán sobre aquella separación de Pampita, respondió: “Yo siento que tiene que haber algo más. Cuando la cosa se termina resolviendo por una cuestión en particular, hay una historia detrás que va llevando a un montón de cosas".

"La vida humana es muy compleja como para simplificarlo con un hecho específico. Una cosa es lo de adentro y otra cosa es lo público”, añadió reflexivo.

Ante su respuesta, la conductora fue directa en su consulta: “Vos tuviste un hecho de infidelidad para con ella y eso es lo que ella no te perdonó”. Y Moritán explicó sin entrar en detalles: “Que se yo, esa es la conclusión de la historia que puso como título el medio".

"¿No fue así? Creo que el hombre más honesto es el que dice: sí, me pasó", retrucó María Fernanda Callejón. Y el empresario evitó entrar en detalles de lo que pasó: "No tengo ni idea, ni me acuerdo. Fue hace mucho tiempo".

"Iba a salir del tema pero siempre me hago cargo, en el sentido que tengo hijos grandes, ya pasó hace un montón. Ella está en pareja, no tengo más ganas de hablar del tema. Ya está, que cada uno se quede con su historia”, concluyó el ex de Pampita pasando por un momento inesperado al aire.