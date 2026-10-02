Roberto García Moritán habló de la infidelidad a Pampita tras el gran escándalo: "A Vicuña le dejó..."

Pampita y Roberto García Moritán se separaron a fines de 2024 en medio de un gran escándalo mediático y versiones de infidelidad por parte del empresario.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Moria Casán le preguntó al aire a Roberto García Moritán por su escandalosa separación de Pampita y por primera vez contó su versión.
Pampita y Roberto García Moritán se separaron a fines de 2024 en medio de un gran escándalo mediático y versiones de infidelidad por parte del empresario.
Invitado al programa La mañana con Moria (El Trece), Moria Casán le preguntó de manera directa por aquel comentado final de su matrimonio después de mucho tiempo de silencio.
Mientras Amalia Granata salía al aire tras la visita de Robbie Williams a la Argentina por sus shows en el Arena de Buenos Aires, la One aprovechó para meterse de lleno en aquel gran escándalo farandulero entre Pampita y Moritán.
“En el caso de Moritán, Méndez (Gustavo) recordó que Pampita, Carolina Ardohain, parece que no perdonó… O sea ella dice que nunca perdonaría una infidelidad pero sin embargo a Vicuña le dejó pasar muchas. Y después de Vicuña ¿En ese momento qué pasó Moritán? ¿No te pudo perdonar una infidelidad?”, le consultó Moria a Moritán.
Roberto García Moritán, un tanto sorprendido por la consulta de Moria Casán sobre aquella separación de Pampita, respondió: “Yo siento que tiene que haber algo más. Cuando la cosa se termina resolviendo por una cuestión en particular, hay una historia detrás que va llevando a un montón de cosas".
"La vida humana es muy compleja como para simplificarlo con un hecho específico. Una cosa es lo de adentro y otra cosa es lo público”, añadió reflexivo.
Ante su respuesta, la conductora fue directa en su consulta: “Vos tuviste un hecho de infidelidad para con ella y eso es lo que ella no te perdonó”. Y Moritán explicó sin entrar en detalles: “Que se yo, esa es la conclusión de la historia que puso como título el medio".
"¿No fue así? Creo que el hombre más honesto es el que dice: sí, me pasó", retrucó María Fernanda Callejón. Y el empresario evitó entrar en detalles de lo que pasó: "No tengo ni idea, ni me acuerdo. Fue hace mucho tiempo".
"Iba a salir del tema pero siempre me hago cargo, en el sentido que tengo hijos grandes, ya pasó hace un montón. Ella está en pareja, no tengo más ganas de hablar del tema. Ya está, que cada uno se quede con su historia”, concluyó el ex de Pampita pasando por un momento inesperado al aire.