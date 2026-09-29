Resurgen los rumores de un explosivo romance entre Virginia Gallardo y Roberto García Moritán: "Va a la..."

Hace un tiempo comenzó a circular el rumor de un romance entre la diputada por Corrientes, Virginia Gallardo, y Roberto García Moritán, ex de Pampita.
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Se conocieron detalles del vínculo que habría nacido hace unos meses entre la diputada Virginia Gallardo y Roberto García Moritán, ex de Pampita.
Hace un tiempo comenzó a circular el rumor de un romance entre la diputada por Corrientes, Virginia Gallardo, y Roberto García Moritán, ex de Pampita.
Este martes en el programa Intrusos (América Tv) se dieron detalles de la relación que estarían manteniendo hace unos meses en la más absoluta reserva.
"Hace como tres meses", expresó Marcela Tauro. A lo que Paula Varela explicó sobre el vínculo entre los dos: "Ya se había dicho en un momento, ellos lo desmienten pero es verdad".
"Se ven, ella va a la casa de él. Los amigos personales de cada uno lo saben. Confirmadísimo", agregó con seguridad la panelista en medio del hermetismo y silencio cúblico de los protagonistas de la historia.
"A mí me llegó que se ven también", añadió Tauro sobre la relación entre Gallardo y Moritán. La diputada por La Libertad Avanza se separó a fines de 2024 de Martín Rojas, padre de su hija Martina, tras diez años de relación.
En tanto, luego de la escandalosa separación de Moritán y Pampita ese mismo año, la última relación que se conoció del empresario y economista fue con la modelo Priscila Crivocapich, con quien terminó el romance a fines de 2025.
Y en las últimas semanas Roberto García Moritán también fue vinculado Emily Ceco aunque la exparticipante del reality Love is Blind desmintió el trascendido y aclaró que ella empezó a seguirlo en las redes tras escucharlo y coincidir en su ideología política.
Virginia Gallardo tenía la ilusión de participar de la Peregrinación Juvenil del Nordeste Argentino pero finalmente tuvo que resignar su presencia debido a los problemas que todavía tiene en su cadera.
A través de un video que publicó en sus redes sociales, la diputada explicó que desde el año pasado tenía como objetivo realizar la peregrinación y que incluso se había preparado para poder concretar ese deseo. Sin embargo, cuando intentó entrenarse para la caminata, su cuerpo volvió a marcarle un límite.
“Estoy un poco triste porque desde el año pasado que me prometí hacer la peregrinación a la virgen y me preparé para que eso suceda. La semana pasada salí a caminar por nuestra costanera, que no es muy larga y sabemos que no es muy difícil de completar un ida y vuelta, pero me empezó a doler mucho la cadera”, comenzó explicando desde su cuenta de Instagram.
“Desde que pasé por mi intervención mi cuerpo, mi tiempo y mis condiciones cambiaron. Siempre traté de estar bien, y lo estoy, pero sé mis limitaciones y caminar mucho es una de ellas. Veo las imágenes de todos que con fe, fuerza, esperanza y convicción y me hubiera encantado estar ahí acompañándolos”, continuó conmovida.
Sobre el final, Virginia Gallardo dejó en claro que no piensa abandonar su objetivo y seguirá preparándose para lograrlo: “Algún día podré, voy a seguir intentándolo y me voy a seguir preparando para que pronto pueda peregrinar con ustedes junto a la casa de nuestra virgencita”, cerró emocionada.