Resurgen los rumores de un explosivo romance entre Virginia Gallardo y Roberto García Moritán: "Va a la..."

"A mí me llegó que se ven también", añadió Tauro sobre la relación entre Gallardo y Moritán. La diputada por La Libertad Avanza se separó a fines de 2024 de Martín Rojas, padre de su hija Martina, tras diez años de relación.

En tanto, luego de la escandalosa separación de Moritán y Pampita ese mismo año, la última relación que se conoció del empresario y economista fue con la modelo Priscila Crivocapich, con quien terminó el romance a fines de 2025.

Y en las últimas semanas Roberto García Moritán también fue vinculado Emily Ceco aunque la exparticipante del reality Love is Blind desmintió el trascendido y aclaró que ella empezó a seguirlo en las redes tras escucharlo y coincidir en su ideología política.

Virginia Gallardo se quebró al contar el problema que enfrenta y la difícil decisión que tomó

Virginia Gallardo tenía la ilusión de participar de la Peregrinación Juvenil del Nordeste Argentino pero finalmente tuvo que resignar su presencia debido a los problemas que todavía tiene en su cadera.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, la diputada explicó que desde el año pasado tenía como objetivo realizar la peregrinación y que incluso se había preparado para poder concretar ese deseo. Sin embargo, cuando intentó entrenarse para la caminata, su cuerpo volvió a marcarle un límite.

“Estoy un poco triste porque desde el año pasado que me prometí hacer la peregrinación a la virgen y me preparé para que eso suceda. La semana pasada salí a caminar por nuestra costanera, que no es muy larga y sabemos que no es muy difícil de completar un ida y vuelta, pero me empezó a doler mucho la cadera”, comenzó explicando desde su cuenta de Instagram.

“Desde que pasé por mi intervención mi cuerpo, mi tiempo y mis condiciones cambiaron. Siempre traté de estar bien, y lo estoy, pero sé mis limitaciones y caminar mucho es una de ellas. Veo las imágenes de todos que con fe, fuerza, esperanza y convicción y me hubiera encantado estar ahí acompañándolos”, continuó conmovida.

Sobre el final, Virginia Gallardo dejó en claro que no piensa abandonar su objetivo y seguirá preparándose para lograrlo: “Algún día podré, voy a seguir intentándolo y me voy a seguir preparando para que pronto pueda peregrinar con ustedes junto a la casa de nuestra virgencita”, cerró emocionada.