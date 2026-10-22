Escándalo: se filtraron los chats hot de un importante famoso que juega a dos puntas

Quién es Paula, la supuesta novia de Nito Artaza

Paula es una mujer que se dedica al rubro inmobiliario y es runner, que comenzó a compartir encuentros y momentos románticos con Nito Artaza tras la separación del humorista de Cecilia Milone. Mantiene un perfil bajo y está alejada del mundo del espectáculo.

Según contó el propio Nito en una entrevista con LA NACIÓN, se conocieron por una casualidad: una amiga de Paula se olvidó un regalo en el teatro y él decidió llevárselo personalmente a su casa. Así comenzó el vínculo.

Un dato importante para tu nota: aunque algunos medios la presentaron como su novia, Artaza aclaró que no la considera formalmente su pareja. En mayo dijo “estoy soltero pero bien acompañado ”, y explicó que ambos prefieren compartir momentos sin comprometerse en una relación tradicional.

Por eso, para hablar del enigmático de LAM, sería más preciso decir que Paula es la mujer con la que Nito comparte un vínculo sentimental, en lugar de afirmar que es su novia formal.