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Escándalo: se filtraron los chats hot de un importante famoso que juega a dos puntas

En LAM lanzaron un explosivo enigmático sobre un famoso que intercambió chats subidos de tono mientras continúa en pareja.

22 oct 2026, 21:11
Escándalo: se filtraron los chats hot de un importante famoso que juega a dos puntas

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Escándalo: se filtraron los chats hot de un importante famoso que juega a dos puntas

Escándalo: se filtraron los chats hot de un importante famoso que juega a dos puntas

Pepe Ochoa lanzó un explosivo enigmático en LAM (América TV) y señaló a Nito Artaza, quien habría mantenido conversaciones subidas de tono con una mujer llamada María José mientras estaba en pareja con Paula. Según contó el panelista, la situación habría generado un fuerte malestar y terminó con el vínculo entre el actor y la mujer.

Al dar detalles de la historia, Ochoa explicó que María José se habría enterado de la relación de Nito con Paula a través de la televisión. "María José se enteró que Nito tiene una relación con Paula por televisión. Paula y Nito lo desmintieron, por eso María José siguió", relató el integrante del ciclo que conduce Ángel de Brito.

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Pero eso no fue todo. El panelista también reveló cuándo habría sido el último contacto entre Artaza y María José, y aseguró que el intercambio de mensajes continuó hasta hace pocos días. "El último contacto de Nito con María José fue el martes, le mandaba audios, ella está muy triste. Cuando se enteró todo cortaron. Paula no sabe que Nito mantenía una relación paralela tampoco", sostuvo.

De acuerdo con la información que compartió Ochoa, María José habría decidido ponerle fin al vínculo después de conocer la situación sentimental del actor.

Quién es Paula, la supuesta novia de Nito Artaza

Paula es una mujer que se dedica al rubro inmobiliario y es runner, que comenzó a compartir encuentros y momentos románticos con Nito Artaza tras la separación del humorista de Cecilia Milone. Mantiene un perfil bajo y está alejada del mundo del espectáculo.

Según contó el propio Nito en una entrevista con LA NACIÓN, se conocieron por una casualidad: una amiga de Paula se olvidó un regalo en el teatro y él decidió llevárselo personalmente a su casa. Así comenzó el vínculo.

Un dato importante para tu nota: aunque algunos medios la presentaron como su novia, Artaza aclaró que no la considera formalmente su pareja. En mayo dijo “estoy soltero pero bien acompañado ”, y explicó que ambos prefieren compartir momentos sin comprometerse en una relación tradicional.

Por eso, para hablar del enigmático de LAM, sería más preciso decir que Paula es la mujer con la que Nito comparte un vínculo sentimental, en lugar de afirmar que es su novia formal.

     

 

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