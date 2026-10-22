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Estuvo con el hombre que fue pareja de la China Suárez y Lali Espósito, pero terminó llorando y mendigando amor

Tras estar en pareja varios años con el único galán que salió con la China Suárez y Lali Espósito, ella confesó que no fue feliz. Enterate de quiénes se trata.

22 oct 2026, 15:46
Estuvo con el hombre que fue pareja de la China Suárez y Lali Espósito, pero terminó llorando y mendigando amor

Estuvo con el hombre que fue pareja de la China Suárez y Lali Espósito, pero terminó llorando y mendigando amor

Estuvo con el hombre que fue pareja de la China Suárez y Lali Espósito, pero terminó llorando y mendigando amor

Estuvo con el hombre que fue pareja de la China Suárez y Lali Espósito, pero terminó llorando y mendigando amor

Durante años, Cachete Sierra fue uno de los galanes juveniles más codiciados de la televisión argentina. Su paso por las ficciones de Cris Morena lo vinculó sentimentalmente con dos figuras que luego se consagrarían como grandes estrellas, Eugenia China Suárez y Lali Espósito. Sin embargo, años después, el actor protagonizó otra historia de amor que terminó de manera inesperada.

En 2021, mientras participaba de La Academia de ShowMatch, conoció a Fiorella Giménez, su compañera de baile. La relación avanzó rápidamente y, al poco tiempo, comenzaron a convivir. Pero lo que parecía un romance consolidado empezó a desgastarse con el tiempo y, tras cinco años juntos y varias idas y vueltas, la pareja se separó.

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Fue la propia bailarina quien confirmó la ruptura y, días después, sorprendió al revelar detalles de los momentos difíciles que atravesó durante la última etapa del vínculo. Incluso, dejó entrever que el actor podría haberla engañado con Mar Cosca, una influencer a quien consideraba amiga, aunque no confirmó que esa sospecha fuera cierta.

Ahora, Fiorella Giménez profundizó sobre el desgaste emocional que sufrió antes del final de la relación y describió cómo llegó a sentirse cuando intentaba recuperar la conexión con su pareja.

“El último mes, que fue feo, feo porque ya no nos estábamos encontrando, me encontré realmente llorando y... o sea... yo sentí que estaba mendigando amor, literal”, confesó en un canal de streaming.

Sin embargo, también reconoció que esa sensación podría haber sido compartida por ambos. “A ver, cuando lo hablás con el otro, el otro también seguramente sintió que estaba mendigando amor”, reflexionó al recordar ese período de la relación.

En ese sentido, explicó que la desconexión y la desesperación por recuperar el vínculo pueden llevar a reacciones impulsivas. “A veces es tanta la desconexión, y en la desesperación de no saber cómo volver a conectar con el otro, uno tira manotazos de ahogado”, sostuvo.

Para ilustrar cómo reaccionaba cuando la situación la superaba, imitó una voz llorosa y recordó sus intentos por conseguir una conversación que les permitiera resolver sus diferencias: “No sé qué, por favor, vení, charlemos bien”.

Con estas declaraciones, la bailarina expuso el difícil momento que atravesó antes de separarse de Cachete Sierra y describió el sufrimiento que marcó los últimos días de una relación que se extendió durante cinco años.

Cachete Sierra y Fiorella Giménez: la historia de amor que empezó en el Bailando y terminó tras cinco años

Cachete Sierra y Fiorella Giménez vivieron una de las relaciones más comentadas de la farándula argentina de los últimos años. Se conocieron en 2021, cuando fueron pareja de baile en ShowMatch: La Academia, y la química que mostraron frente a las cámaras terminó transformándose en un romance que cruzó casi cinco años, con separaciones, reconciliaciones y una convivencia.

El vínculo comenzó como una relación laboral, pero rápidamente tomó otro rumbo. Marcelo Tinelli fue quien advirtió la conexión entre ambos durante las galas y les preguntó directamente por el romance. En junio de 2021 confirmaron que estaban de novios y, poco después, Cachete viajó a Luján para conocer a la familia de Fiorella.

La pareja vivió una historia intensa y muy expuesta. Ese verano compartieron temporada en Carlos Paz, tuvieron su primera experiencia de convivencia y, al volver a Buenos Aires, intentaron vivir juntos. Sin embargo, en abril de 2023 anunciaron su primera separación, tras casi un año y medio de relación. En ese momento, ambos aclararon que fue una decisión de común acuerdo, sin engaños ni terceros, y que terminaron con respeto.

Luego llegaron las idas y vueltas. A fines de 2024 volvieron a acercarse, se reconciliaron en 2025 y decidieron mudarse juntos, en un intento por recuperar el amor.

Pero el final llegó en mayo de 2026. Fiorella explicó que se separaron porque sus proyectos de vida y necesidades emocionales ya no coincidían: “No me pudo dar lo que necesito y yo no le pude dar lo que necesitaba”, reveló entre lágrimas. Cachete, por su parte, reconoció que “lo intentaron mucho”, aunque la convivencia no funcionó como esperaban.

Así cerró una relación que comenzó en el Bailando, atravesó rupturas y reconciliaciones, y terminó sin resentimientos, pero con la certeza de que sus caminos ya no eran los mismos.

     

 

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