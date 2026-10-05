Fue muy polémica en Gran Hermano y pasó de la soltería a estar enamoradísima de un modelo igual a Leandro Paredes

Hoy su presente la tiene enamorada de un modelo que tiene un parecido físico impactante al futbolista de Boca Juniors Leandro Paredes, justamente club del cual ella también es fanática.

Se trata de Chiara Mancuso, una de las participantes que dejó su perfil explosivo en el reality y que desde las redes sociales se muestra hace meses muy enamorada de su novio Ian Díaz, un modelo súper fachero y que juega al fútbol de manera amateur, donde en las redes comparten hasta el entrenamiento que hacen juntos y se muestran enganchadísimos.

"Entrenando con el mejor profe", manifestó la morocha en uno de sus videos a puro ejercicio ante la atenta mirada de su pareja en un claro ejemplo de la cotidianidad que transitan juntos e inseparables. Tras su explosión mediática por Gran Hermano y un largo tiempo soltera, Chiara Mancuso encontró el amor.

Chiara Mancuso chocó con su auto junto a su novio y mostró el video

La ex Gran Hermano Chiara Mancuso contó que sufrió un accidente conduciendo su auto y mostró imágenes tras el episodio. En el momento del accidente Chiara Mancuso se encontraba junto a su novio Ian Díaz y se mostraron divertidos pese al momento de tensión que pasaron.

“Bueno, gente, la verdad es que nos dimos un golpazo, pero estamos bien, así que no se preocupen. El señor del otro auto también está bien. Espero que resuelva pronto lo de su auto. Va a estar unos días seguramente el mío para resolverse, porque se hizo con...", comenzó la ex participante del reality de Telefe.

Y destacó que no sucedió nada grave pese al mal momento que pasó: "Pero lo más importante es que no nos pasó nada y lo más valioso es que estamos bien. Básicamente, los autos se arreglan, las personas...".

En ese sentido, agregó ya aliviada tras darse cuenta que solo se trataron de daños materiales: "Yo no puedo creer. Estamos en la parte de atrás del auto haciendo la denuncia. Una locura”.

Chiara Mancuso remarcó que suele tomarse las situaciones sin tanto dramatismo y por eso su reacción entre risas e incluso al ritmo de música de Antonio Ríos tras el choque.

“Yo las situaciones que son así me las tomo bien, porque no hay nada que hacer, solo agradecer que estamos bien, que no nos pasó nada, no nos lastimamos y que el auto lo voy a arreglar”, aseguró la ex GH, mientras su pareja se mostró también relajado y con humor tras el choque.