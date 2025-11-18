Chiara Mancuso contó que tuvo una cita en la cancha de Boca y explicó qué impidió el beso en público

Y sobre ese encuentro dejó en claro: “No es que fue la primera cita. O sea nos vimos bastante seguido. Pero de repente no vi esa parte porque estaba hablando y él decía ´la con… de tu madre´. No hubo chape en la cancha porque yo me trato de cuidar bastante”.

Luego de ese encuentro público en La Bombonera, Chiara Mancuso aclaró que sí estuvieron con mayor intimidad en su casa tras irse de allí juntos.

"Después vino a mi casa y hubo chape y todo pero en la cancha no. Eramos dos panas. Fue hace unos dos meses, después de Gran Hermano. No es que era algo ilegal y por eso no nos besábamos”, se sinceró.

“Tampoco voy a ser tan bizarra de ponerme a chapar en La Bombonera desesperada”, cerró entre risas Chiara sobre esa divertida y reciente anécdota de una cita amorosa en una cancha de fútbol con miles de personas alrededor.

Embed

A qué popular boliche de cumbia no va más Chiara Mancuso

Chiara Mancuso generó revuelo en las redes sociales tras sus declaraciones que despertaron polémica especialmente entre quienes frecuentan uno de los boliches más populares del conurbano: el Tropitango.

En una charla descontracturada en su cuenta de TikTok, la ex Gran Hermano respondió a la pregunta de una seguidora sobre por qué ya no asiste al famoso boliche de cumbia y su respuesta no cayó nada bien entre el público.

“¿Qué es el Tropi? Para los que no somos de allá, ¿por qué no irías?”, le consultaron. Y ella no dudó en responder con total sinceridad, aunque sin prever las repercusiones.

“Bueno, el Tropi es un boliche de acá de provincia, creo, que pasan cumbia colombiana y todo eso. A mí, la verdad, me encanta la cumbia colombiana", remarcó la morocha.

Y agregó sobre su pasado: "De más chica he ido en alguna que otra travesura con mis amigas, pero hoy en día la verdad es que no me siento cómoda. No tiene VIP, como que ya cambié dónde me gusta ir, sinceramente”, expresó.

Sus dichos generaron cuestionamientos en las redes por la forma en que cambió sus gustos y estilo tras hacerse conocida por su paso por el reality GH.