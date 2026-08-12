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Chiara Mancuso chocó con su auto y mostró el video tras el accidente: "Nos dimos un golpazo"

La ex Gran Hermano Chiara Mancuso contó que sufrió un accidente conduciendo su auto y mostró imágenes tras el episodio.

12 ago 2026, 11:30
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Chiara Mancuso chocó con su auto y mostró el video tras el accidente: Nos dimos un golpazo

Chiara Mancuso chocó con su auto y mostró el video tras el accidente: "Nos dimos un golpazo"

Chiara Mancuso chocó con su auto y mostró el video tras el accidente: Nos dimos un golpazo

Chiara Mancuso chocó con su auto y mostró el video tras el accidente: "Nos dimos un golpazo"

Chiara Mancuso contó desde las redes sociales el accidente que tuvo con su auto, dio detalles del episodio y cómo se encuentra, llevando tranquilidad a sus seguidores.

La ex participante de Gran Hermano aclaró que se trató de un golpe fuerte y que solo se trató de daños materiales tanto en su vehículo como el otro auto que participó del siniestro.

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En el momento del accidente Chiara Mancuso se encontraba junto a su novio Ian Díaz y se mostraron divertidos pese al momento de tensión que pasaron.

“Bueno, gente, la verdad es que nos dimos un golpazo, pero estamos bien, así que no se preocupen. El señor del otro auto también está bien. Espero que resuelva pronto lo de su auto. Va a estar unos días seguramente el mío para resolverse, porque se hizo con...", comenzó la ex participante del reality de Telefe.

Y destacó pese al mal momento: "Pero lo más importante es que no nos pasó nada y lo más valioso es que estamos bien. Básicamente, los autos se arreglan, las personas...".

Y luego agregó ya aliviada tras darse cuenta que solo se trataron de daños materiales: "Yo no puedo creer. Estamos en la parte de atrás del auto haciendo la denuncia. Una locura”, describió vía Instagram.

En ese sentido, Chiara Mancuso remarcó que suele tomarse las situaciones sin tanto dramatismo y por eso su reacción entre risas e incluso al ritmo de música de Antonio Ríos tras el choque.

“Yo las situaciones que son así me las tomo bien, porque no hay nada que hacer, solo agradecer que estamos bien, que no nos pasó nada, no nos lastimamos y que el auto lo voy a arreglar”, aseguró, mientras su pareja agregó también relajado y con humor: “Eso es contenido de calidad. Si ustedes quieren contenido, esto es contenido de calidad”.

Qué hicieron Chiara Mancuso y su novio tras al accidente

Chiara Mancuso y su novio se mostraron tomando un café después del accidente y relajados después del momento de tensión que pasaron.

"Vamos a hacer un chin chin porque agradecemos la vida y que el señor también está bien", dijo entre risas la morocha. Y él comentó en la sintonía: "Fue solo daño material".

     

 

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