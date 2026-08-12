Chiara Mancuso chocó con su auto y mostró el video tras el accidente: "Nos dimos un golpazo"

Y destacó pese al mal momento: "Pero lo más importante es que no nos pasó nada y lo más valioso es que estamos bien. Básicamente, los autos se arreglan, las personas...".

Y luego agregó ya aliviada tras darse cuenta que solo se trataron de daños materiales: "Yo no puedo creer. Estamos en la parte de atrás del auto haciendo la denuncia. Una locura”, describió vía Instagram.

En ese sentido, Chiara Mancuso remarcó que suele tomarse las situaciones sin tanto dramatismo y por eso su reacción entre risas e incluso al ritmo de música de Antonio Ríos tras el choque.

“Yo las situaciones que son así me las tomo bien, porque no hay nada que hacer, solo agradecer que estamos bien, que no nos pasó nada, no nos lastimamos y que el auto lo voy a arreglar”, aseguró, mientras su pareja agregó también relajado y con humor: “Eso es contenido de calidad. Si ustedes quieren contenido, esto es contenido de calidad”.

Qué hicieron Chiara Mancuso y su novio tras al accidente

Chiara Mancuso y su novio se mostraron tomando un café después del accidente y relajados después del momento de tensión que pasaron.

"Vamos a hacer un chin chin porque agradecemos la vida y que el señor también está bien", dijo entre risas la morocha. Y él comentó en la sintonía: "Fue solo daño material".