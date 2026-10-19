Gritos, llanto y reproches: la reacción de Tini Stoessel tras la cancelación de su show en Miami

También se encontraban en el lugar Chris Martin y Christina Aguilera, aunque se desconoce si pudieron hablar con Tini en ese momento.

En cuanto a los motivos de la cancelación, la cantante había responsabilizado a Ake Music Productions, la empresa encargada del show, cuyo dueño es Aquiles Ernesto Sojo, socio de Alejandro Stoessel.

La indignación de Tini Stoessel por la cancelación de su show en Miami

Tini Stoessel se mostró molesta por la situación que le impidió llevar adelante su espectáculo en Miami y lo dejó en claro en un descargo contundente: “Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que no se cumplieron”.

La ex Violetta detalló que su equipo se encontraba listo para comenzar el recital: "Todos estábamos listos para salir al escenario, los músicos, bailarines, mi equipo y yo, pero las condiciones no estaban dadas para hacerlo de manera segura".

Además, no ocultó su enojo por algunas situaciones que sucedieron durante la gira pero que prefiere por el momento no contar: "Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar. Mi prioridad sigue siendo continuar con Futttura, un proyecto al que le puse mucho amor y trabajo, pero eso no significa que tenga que aceptar cualquier situación cuando las consecuencias terminan afectándolos a ustedes, al equipo y a mí".

"Me genera mucha impotencia haber llegado a esta instancia, no se imaginan cuánto lamento todo esto. Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables. Lamento profundamente lo sucedido, gracias por acompañarme y seguir confiando en mí”, cerró firme Tini Stoessel agradeciendo la comprensión y afecto de sus fans.