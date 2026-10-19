Tini Stoessel rompió el silencio tras la cancelación de su show en Miami y encendió la polémica

"Durante los últimos días mi equipo hizo todo lo posible para adaptar la producción de Futttura y llevar adelante el show. Cuando llegamos nos encontramos con que las condiciones técnicas y de seguridad que se nos habían garantizado no estaban dadas. El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos", detalló Tini Stoessel.

"Tampoco se pueden realizar pruebas indispensables de seguridad, entre ellas, las de los vuelos escénicos. Mi equipo trabajó hasta último momento intentando resolver cada uno de estos problemas, incluso consiguiendo materiales y equipamiento que debían haber estado disponibles. Aun así, se seguía insistiendo en realizar el show”, continuó.

La indignación de Tini Stoessel por la cancelación de su show en Miami

Tini Stoessel se mostró molesta por la situación que le impidió realizar el show del domingo en Miami y apuntó en su descargo vía Instagram: “Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que no se cumplieron”.

La cantante explicó que su equipo se encontraba listo para comenzar el recital: "Todos estábamos listos para salir al escenario, los músicos, bailarines, mi equipo y yo, pero las condiciones no estaban dadas para hacerlo de manera segura", indicó.

Además, dejó en claro su malestar por algunas situaciones que sucedieron durante la gira pero que prefiere por el momento no contar: "Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar. Mi prioridad sigue siendo continuar con Futttura, un proyecto al que le puse mucho amor y trabajo, pero eso no significa que tenga que aceptar cualquier situación cuando las consecuencias terminan afectándolos a ustedes, al equipo y a mí".

"Me genera mucha impotencia haber llegado a esta instancia, no se imaginan cuánto lamento todo esto. Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables. Lamento profundamente lo sucedido, gracias por acompañarme y seguir confiando en mí”, concluyó firme Tini Stoessel agradeciendo la comprensión y afecto de sus fans.