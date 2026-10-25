Julieta Prandi explicó por qué no le dio otra chance a Emanuel Ortega y fue contundente: "Necesita estar..."

A lo que la periodista observó en el streming Love sobre esas palabras de Julieta Prandi: "Esto es terrible. Nececista revalidarse, o sea que (Ortega) es un inseguro".

La modelo remarcó además la situación que atraviesa en lo personal con la reciente y sorpresiva separación: “Yo ya no puedo con esto, no quiero entrar en un puterío. Solo quiero alejarme, me siento superhumillada en este momento”, comentó.

En su mensaje, Julieta Prandi resaltó: “La tóxica no es una cuando del otro lado se mandan cagadas. Llega un momento en que decís ‘Hasta acá’. Por eso cada pareja tiene sus acuerdos. Todos sabemos qué podemos hacer o no dentro de nuestro vínculo para no lastimar al otro”.

“Cuando uno decide romperlos igual, sabiendo que va a lastimar, sabe lo que puede pasar”, concluyó segura sobre las consecuencias que podía traer las acciones de Ortega.

El descargo de Emanuel Ortega tras las fuertes declaraciones de Julieta Prandi

Emanuel Ortega publicó un sentido descargo luego de que Julieta Prandi hablara en el programa LAM (América Tv) sobre las versiones que circularon en torno a su separación y un supuesto episodio de infidelidad de él con Josefina Lynch.

"No soy partidario, ni nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito íntimo. Mucho menos si son dolorosas", comenzó el cantante su descargo.

En ese sentido, Emanuel Ortega manifestó su malestar por las versiones que circularon sobre la ruptura y aseguró que no reflejan lo que realmente ocurrió.

"Hago esta única excepción con el fin de pedir por favor que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes", sostuvo en su posteo.

Y dejó en claro sobre su separación de Julieta Prandi: "Mi vínculo de pareja se terminó. Pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido. Las desiciones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas".

"Pido respeto y comprensión, no solo para mi, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario", concluyó el cantante solicitando prudencia por las versiones que circulan en el momento que atraviesa.