L-Gante confesó la verdadera razón sobre su baja de MasterChef Celebrity: "No quería..."

De esta manera, el músico dejó en claro que su salida no respondió a un conflicto con la producción ni a los problemas legales que se habían mencionado como posibles motivos. Por el contrario, sus obligaciones vinculadas con la música le dificultaban cumplir con la exigente rutina de trabajo que demanda el reality, cuyas jornadas de grabación requieren ocho horas diarias.

En esa misma línea, el cantante también se refirió a las complicaciones que podría haber generado su participación si no lograba estar presente en todas las grabaciones. Consciente de que su ausencia podía obligar a la producción a reorganizarse y buscar alternativas para cubrir sus faltas, explicó por qué prefirió resolver la situación antes de comprometerse definitivamente.

“El responsable obviamente iba a ser yo si faltaba y por eso hicimos las cosas bien, concretas”, sostuvo L-Gante, dejando en evidencia que su intención fue evitar inconvenientes y no asumir un compromiso que después no pudiera cumplir como correspondía.

Por otra parte, el artista también habló sobre el vínculo que mantiene con Wanda Nara, quien conduce justamente MasterChef Celebrity y con quien tuvo una relación sentimental en un pasado no muy lejano. Consultado sobre la posibilidad de volver a encontrarse con ella, el músico se mostró tranquilo y aseguró que entre ambos no habría inconvenientes. “Hablé hace un par de fechas, si la veo está la mejor”, expresó, dando a entender que la relación entre ellos se mantiene en buenos términos.

Además, L-Gante dejó abierta la puerta a un próximo encuentro con la conductora y fue contundente al referirse a su manera de terminar sus relaciones personales. “Tengo ganas de verla, yo siempre termino bien con todas las personas”, afirmó.

Cómo fue el reencuentro de L-Gante con Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música

Wanda Nara y L-Gante volvieron a quedar en el centro de las miradas durante la primera edición de los premios Martín Fierro de la Música, organizada por Aptra. Aunque la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) se llevó un galardón por su tema “Bad Bitch”, otro episodio de la noche captó la atención y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

En La mañana con Moria, el ciclo que conduce Moria Casán por El Trece, el periodista Gustavo Méndez dio a conocer detalles del encuentro entre la empresaria y su expareja. Según contó al aire, ambos terminaron compartiendo un momento durante la ceremonia e incluso se sacaron una foto, pero detrás de ese acercamiento habría existido una particular decisión de la mediática.

Para ilustrar lo sucedido, el panelista mostró una imagen exclusiva en la que se veía al cantante acercándose a la mesa de Wanda para saludarla. “Acá tenemos una imagen exclusiva del momento en el que L-Gante se levanta de su lugar para ir a saludar a Wanda, que estaba del otro lado. Se sacaron una foto y todo”, relató el periodista, al reconstruir la escena que protagonizaron frente a los invitados.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la información que Méndez recibió sobre la postura que habría adoptado Wanda Nara antes de ese esperado cruce. De acuerdo con su versión, la conductora no estaba dispuesta a dar el primer paso y habría dejado en claro que esperaba que fuera el músico quien se acercara.

“A mí me contaron que, en su mesa, Wanda dijo: ‘Yo no voy a ir a saludarlo, que venga él’. Y así fue”, aseguró el periodista en el programa.

De esta manera, el reencuentro sumó un nuevo capítulo a la historia que compartieron la empresaria y el referente de la cumbia 420. Mientras Wanda celebraba su distinción por “Bad Bitch”, el gesto de L-Gante y la supuesta decisión previa de la conductora se convirtieron en uno de los episodios más comentados de la ceremonia.