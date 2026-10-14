L-Gante puso en riesgo su vida con una temeraria maniobra: el video que generó preocupación

“Verlo así es una cosa”, escribió junto a esas primeras imágenes, una frase que anticipaba que su experiencia no iba a limitarse a observar las acrobacias desde una distancia segura.

Pero lo que vino después fue todavía más impactante. Lejos de conformarse con mirar el espectáculo, el cantante decidió ingresar a la estructura y ubicarse parado en el centro de la esfera, mientras las motos comenzaban a girar a su alrededor a toda velocidad.

La secuencia quedó registrada en un video filmado por uno de los motociclistas con el teléfono del propio artista. En las imágenes se puede ver cómo las motos pasan a un mínima distancia de L-Gante, que permanece inmóvil en el centro del globo mientras los conductores realizan las arriesgadas maniobras a su alrededor.

Una vez que compartió el registro con sus seguidores, el músico acompañó la publicación con una descripción que resumió el desafío que acababa de afrontar. “Las aventuras de Eliansito. Pararse en el centro del globo de la muerte”, escribió, dejando en evidencia que se trataba de una experiencia fuera de lo habitual.

Como si las imágenes no fueran suficientes para mostrar su particular actitud frente al peligro, L-Gante publicó después otra historia de Instagram con una frase contundente, en la que dejó en claro que no parecía arrepentirse de haberse animado a semejante desafío. “El que tenga miedo a morir que no nazca pa”, expresó el cantante, con una declaración que acompañó la repercusión de su arriesgada experiencia.

Así, el artista volvió a captar la atención en las redes sociales con una aventura que se alejó de sus habituales publicaciones musicales y que tuvo como protagonista una maniobra extrema dentro de una esfera metálica, rodeado de motocicletas que circulaban a gran velocidad.

Cómo fue el explosivo reencuentro de Wanda Nara con L-Gante tras oficializar su divorcio de Mauro Icardi

A pocos días de oficializar su divorcio de Mauro Icardi, Wanda Nara vuelve a quedar en el centro de la escena por un reencuentro que promete despertar todo tipo de comentarios. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) compartirá nuevamente un evento con L-Gante, el cantante con quien mantuvo una relación sentimental durante varios meses.

Según informó La Pavada del Diario Crónica, la avant premiere de ¿Querés ser mi hijo?, la película que marcará el debut protagónico de Wanda en la pantalla grande, se realizará el próximo 20 en el complejo ShowCase. La presentación contará con la presencia de figuras del espectáculo y compañeros de la conductora en el reality culinario.

Además de Wanda, el elenco está integrado por Agustín Bernasconi, Jean-Pierre Noher y Charo López, quienes también forman parte de esta nueva apuesta artística de la empresaria.

Sin embargo, una de las presencias que más expectativa genera es la de L-Gante. El artista volverá a coincidir públicamente con su expareja en un momento particular de su vida, luego de que el jueves 8 de octubre se confirmara su divorcio del futbolista.

Entre los invitados también estarán Zaira Nara, Nora Colosimo, Martín Migueles, Maxi López y Daniela, integrantes de su entorno cercano que acompañarán a Wanda en este importante paso de su carrera. Así, la presentación cinematográfica podría convertirse también en el escenario de un esperado reencuentro.