La foto de la China Suárez con sus hijos tras el escándalo en sus vacaciones con Icardi: "Los estaba retando porque..."

Fue el propio Lussich quien se encargó de contar los detalles de lo sucedido y reproducir el testimonio que le hicieron llegar. “Esta persona me dijo, que están los hijos de la China, la madre de la China, en este lugar, están en el complejo hospedados y que ella venía muy enojada, retando a los pibes y Mauro fastidiado caminando adelante”, relató el conductor al aire.

A partir de esa información, la China Suárez quedó nuevamente en el centro de las críticas por su manera de relacionarse con sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. La versión sobre el supuesto malestar de la actriz con los chicos durante las vacaciones no tardó en generar repercusiones y volvió a poner bajo la lupa su vida familiar.

Pero la historia no terminó ahí. Atenta a lo que se decía sobre ella, la actriz habría encontrado una manera de responder a las versiones que circularon en las últimas horas. Con una reacción que no pasó inadvertida, Suárez decidió fotografiarse junto a sus tres hijos en el hotel mexicano donde se encuentran alojados.

En la imagen, los cuatro aparecen sonrientes, en una postal que llamó la atención por el momento elegido para compartirla, luego de que trascendiera el testimonio difundido en Intrusos. De esta manera, la actriz dejó una imagen familiar que pareció funcionar como una respuesta indirecta a los comentarios sobre su comportamiento con los menores.

No obstante, hay un detalle que no puede perderse de vista. La información que llegó al programa de América TV habría surgido de turistas argentinos que se encontraban hospedados en el mismo resort que Mauro Icardi y la China Suárez, junto a los tres chicos y la madre de la actriz. Por eso, más allá de la fotografía que compartió la protagonista, el episodio volvió a instalar su nombre en el centro de una nueva polémica.

Cuál es el motivo oculto del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a México

Después de pasar varias semanas en la llamada “casa de los sueños” de Nordelta, Mauro Icardi y la China Suárez armaron las valijas y se fueron de viaje. Tras disfrutar de unos días en Miami, donde aprovecharon para hacer compras, la pareja eligió un nuevo destino para continuar con su escapada, esta vez en México.

El lugar elegido fue Xcaret, un exclusivo complejo turístico rodeado de cenotes, aguas cristalinas y paisajes naturales. Allí, la actriz viajó junto a sus hijos y el futbolista, que sigue en contacto con distintos clubes mientras define cómo continuará su carrera profesional.

En las últimas horas, durante la emisión de Intrusos por América TV, dieron a conocer detalles del viaje y del lujoso alojamiento en el que se instalaron. “Están en el hotel donde se hacen los Premios Platino”, comentó Adrián Pallares. Por su parte, Rodrigo Lussich describió el establecimiento como una estadía “a todo culo”, en referencia al nivel de lujo del lugar.

Sin embargo, Natalie Weber aportó información sobre cómo la actriz suele acceder a este tipo de experiencias. “Ella suele ir”, señaló la panelista, antes de explicar que estos viajes estarían vinculados con acuerdos comerciales. “Ella suele ir, porque le dan canje”, precisó.

Además, Weber reveló otro dato sobre los motivos de la escapada y aseguró que el viaje también estaría relacionado con cuestiones laborales del delantero. “Fueron a México porque Mauro tuvo dos reuniones ahí”, concluyó.