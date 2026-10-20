Polémica en las vacaciones de la China Suárez con sus hijos y Mauro Icardi estalló: “Una cagada se mandaron”

Después de mostrarse juntos desde Miami, Estados Unidos, la China Suárez y Mauro Icardi tomaron un vuelo hacia un destino desconocido en el más absoluto secreto.
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En el programa Intrusos mostraron imágenes de la China Suárez y Mauro Icardi en México donde viajaron en en secreto y se conoció un particular detalle.
Después de mostrarse juntos desde Miami, Estados Unidos, la China Suárez y Mauro Icardi tomaron un vuelo hacia un destino desconocido en el más absoluto secreto.
En el programa Intrusos (América Tv), Rodrigo Lussich dio detalles del viaje de la pareja a México, más precisamente en Playa del Carmen, donde se hospedan en un hotel de lujo.
El conductor indicó que la pareja no viajó sola sino que lo hizo acompañada de los hijos de la actriz y su madre. Sin embargo, el dato que más sorprendió lo aportó un testigo que vio a la actriz y al futbolista allí donde detectó una situación de tensión.
"Desde el fin de semana que está la China Suárez con sus hijos con Icardi y la madre de la China", comenzó explicando Rodrigo Lussich.
Y agregó: “Están en el complejo hospedados y me contaba gente que está conviviendo allí: 'está la China con sus hijos y la madre en este lugar".
El conductor remarcó el dato que le daban quienes observaron el paso de la pareja allí: "Ella venía muy enojada retando a los pibes y Mauro caminando fastidiado adelante. Medio mala onda él'", comentó Lussich.
"Alguna cagada se mandaron", agregó Paula Varela sobre la situación ante el relato de su compañero.
En tanto, Natalie Weber indicó que este viaje de la pareja a ese destino no es casualidad ya que el futbolista tendría reuniones para definir su futuro futbolístico tras quedar libre del Galatasaray de Turquía a fines de junio.
"Fueron a México porque ya había dos reuniones pactadas y mezclaron un poco de diversión. Es un lugar muy lindo para vivir para la familia", indicó la panelista.
Wanda Nara recordó al aire en MasterChef Celebrity de manera indirecta una de sus declaraciones más fuertes contra la China Suárez por el Wandagate que explotó mediáticamente en 2021.
Mientras Lizy Tagliani se presentaba ante el jurado del reality gastronómico, a conductora se sorprendió por el look de la humorista para su acting. "Qué linda que estás Lizy hoy", le dijo Maru Botana. A lo que Wanda Nara comentó entre risas: “Viuda y embarazada te dejaron”.
Y Lizy siguió con su puesta en escena: “Estábamos juntos porque su esposa no sabe…”. Eso derivó en una terrible frase de la conductora rememorando de maner indirecta a aquel gran escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi.
“Ah, ¿era casado? Otra familia que te cargaste zorra”, disparó picante Wanda Nara, dejando sin palabras a todos en el estudio y Lizy llevó sus manos a su boca sin poder creer lo que escuchaba.
El chef Germán Martitegui también se sumó a la sorpresa general y miró fijo a Wanda con una sonrisa asombrado por su impactante declaración.