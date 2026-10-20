Polémica en las vacaciones de la China Suárez con sus hijos y Mauro Icardi estalló: “Una cagada se mandaron”

Y agregó: “Están en el complejo hospedados y me contaba gente que está conviviendo allí: 'está la China con sus hijos y la madre en este lugar".

El conductor remarcó el dato que le daban quienes observaron el paso de la pareja allí: "Ella venía muy enojada retando a los pibes y Mauro caminando fastidiado adelante. Medio mala onda él'", comentó Lussich.

"Alguna cagada se mandaron", agregó Paula Varela sobre la situación ante el relato de su compañero.

En tanto, Natalie Weber indicó que este viaje de la pareja a ese destino no es casualidad ya que el futbolista tendría reuniones para definir su futuro futbolístico tras quedar libre del Galatasaray de Turquía a fines de junio.

"Fueron a México porque ya había dos reuniones pactadas y mezclaron un poco de diversión. Es un lugar muy lindo para vivir para la familia", indicó la panelista.

La polémica frase que lanzó Wanda Nara contra la China Suárez en MasterChef

Wanda Nara recordó al aire en MasterChef Celebrity de manera indirecta una de sus declaraciones más fuertes contra la China Suárez por el Wandagate que explotó mediáticamente en 2021.

Mientras Lizy Tagliani se presentaba ante el jurado del reality gastronómico, a conductora se sorprendió por el look de la humorista para su acting. "Qué linda que estás Lizy hoy", le dijo Maru Botana. A lo que Wanda Nara comentó entre risas: “Viuda y embarazada te dejaron”.

Y Lizy siguió con su puesta en escena: “Estábamos juntos porque su esposa no sabe…”. Eso derivó en una terrible frase de la conductora rememorando de maner indirecta a aquel gran escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi.

“Ah, ¿era casado? Otra familia que te cargaste zorra”, disparó picante Wanda Nara, dejando sin palabras a todos en el estudio y Lizy llevó sus manos a su boca sin poder creer lo que escuchaba.

El chef Germán Martitegui también se sumó a la sorpresa general y miró fijo a Wanda con una sonrisa asombrado por su impactante declaración.