La letal frase de Nicole Neumann a Fabián Cubero a 9 años de la escandalosa separación: "No me sirvió..."

Pero su mirada sobre el pasado también está atravesada por las experiencias que vivió desde muy joven. Nicole comenzó a trabajar en el mundo del modelaje a los 15 años y, desde entonces, debió asumir responsabilidades económicas dentro de su hogar. Aquella realidad la llevó a enfrentar situaciones incómodas mientras intentaba construir su carrera profesional.

En ese sentido, reconoció que tuvo que aprender a separar sus problemas personales de las exigencias laborales, incluso en los momentos más complicados. “Tuve que automatizar el hecho de que, aunque me pasara algo malo, debía estar espléndida para trabajar”, recordó, al describir la exigencia que implicaba sostener su imagen pública pese a las dificultades que atravesaba puertas adentro.

Ahora, con sus hijas comenzando a acercarse al mismo universo profesional, la modelo busca acompañarlas desde un lugar diferente. Consciente de las situaciones que le tocó vivir durante sus primeros años de carrera, intenta brindarles una contención que les permita desarrollarse sin quedar expuestas a conflictos que corresponden al mundo de los adultos.

Así, Nicole Neumann hizo una autocrítica sobre uno de los capítulos más controvertidos de su historia familiar. A la distancia, reconoce que la exposición no resolvió los problemas judiciales y que proteger a sus hijas debió haber sido la prioridad. Una reflexión que hoy cobra otro significado, mientras disfruta de su presente familiar y procura que las nuevas generaciones puedan recorrer su propio camino con mayor acompañamiento.

Cuál es la gran diferencia que Nicole Neumann reconoció que tiene con Manu Urcera, su actual marido

Nicole Neumann y Manu Urcera encontraron en sus diferencias una manera de complementarse como pareja. Desde que dieron el sí en diciembre de 2023, la modelo y el piloto automovilístico consolidaron su relación y, pese a los rumores que surgieron alrededor de su matrimonio, continúan apostando a su historia de amor.

En ese contexto, Nicole sorprendió al revelar un detalle de la personalidad de su marido que resulta clave cada vez que deben compartir compromisos sociales. La confesión tuvo lugar en una de las últimas emisiones de Solo con Niki, su programa de streaming, donde habló sobre cómo se manejan cuando asisten juntos a eventos y reuniones laborales.

Según explicó, ambos tienen formas muy diferentes de desenvolverse en esos ambientes. Mientras ella suele sentirse incómoda cuando llega a un lugar donde no conoce a nadie, Manu se destaca por su facilidad para socializar y relacionarse con los demás.

“Manu es muy buen compañero de eventos porque él socializa mucho y a mí me cuesta un poco más. Cuando me siento en una mesa donde no conozco a nadie, me cuesta charlar”, reconoció Nicole, dejando en evidencia cuánto valora esa característica de su esposo.

Lejos de verlo como un problema, la modelo encontró en esa diferencia un complemento ideal para su personalidad. Incluso, con humor, resumió para qué necesita especialmente a Urcera cuando salen juntos: “Casi que lo llevo para que rompa el hielo y lleve la conversación y que la noche sea amena”.