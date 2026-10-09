A 9 años de su separación, Nicole Neumann contó por primera vez lo peor que vivió con Fabián Cubero: "Me dijo..."

“Era más que nada el tema de los hijos, la frustración de desarmar un matrimonio y decir: ¿me quedo y no soy feliz o hago infelices a mis hijos y me voy? ”, recordó la modelo al referirse al difícil dilema que debió afrontar. En ese momento, Neumann se debatía entre continuar con una relación que ya no la hacía feliz o tomar la decisión de separarse y comenzar una nueva etapa, con todo lo que eso implicaba para sus hijas.

Finalmente, optó por ponerle fin a su matrimonio y atravesar el proceso de reconstruir su vida. En medio de ese momento de angustia, una de las reflexiones que le compartió Gabriel Rolón la ayudó a pensar en la importancia de priorizar su propia felicidad, sin dejar de lado el vínculo con sus hijas.

“Cuando uno es es feliz no hace feliz al otro tampoco. Buscá tu felicidad porque vos también te la merecés. Me dijo que era bueno que mis hijas me vieran vulnerable ”, recordó sobre las palabras del psicólogo que la acompañó durante aquella etapa.

Con los años, la modelo logró reconstruir su vida sentimental y familiar. Después de atravesar distintas experiencias amorosas, encontró estabilidad junto a Manu Urcera, con quien formó una nueva familia y tuvo a su hijo Cruz. Así, aquella etapa que en su momento estuvo marcada por la angustia se convirtió también en parte de un recorrido personal que le permitió tomar decisiones y abrirse a una nueva oportunidad en el amor.

Cómo fue la relación de Nicole Neumann y Fabián Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero comenzaron su historia de amor en 2006, cuando la modelo ya tenía una extensa trayectoria en el mundo de la moda y el futbolista se destacaba en Vélez Sarsfield. La relación avanzó rápidamente y, en 2008, la pareja se casó. Durante los años siguientes formaron una familia y tuvieron tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. Durante más de una década, construyeron una vida juntos, hasta que las diferencias comenzaron a desgastar el vínculo.

Con el paso del tiempo, la relación entró en una etapa de crisis y aparecieron versiones sobre un posible distanciamiento. La decisión de separarse no fue repentina, ya que ambos atravesaron un período difícil e intentaron encontrar una solución para sostener el matrimonio. Sin embargo, el desgaste terminó por imponerse y, en mayo de 2017, después de más de diez años juntos, confirmaron su ruptura. La noticia generó una fuerte repercusión, tanto por la popularidad de ambos como por la familia que habían formado.

La separación fue dolorosa para los dos, especialmente por el impacto que podía tener en sus hijas y por la necesidad de reorganizar la vida familiar. Nicole reconoció que sintió una profunda frustración por no haber podido sostener su matrimonio y que le costó afrontar la idea de desarmar la familia que había construido. En ese proceso buscó ayuda profesional y recurrió al psicólogo Gabriel Rolón para poder tomar la decisión y atravesar una de las etapas más difíciles de su vida. Con el tiempo, logró procesar lo ocurrido y reconstruir su vida personal.

Sin embargo, la ruptura también dio lugar a distintos conflictos y cruces públicos que se extendieron durante los años siguientes. Uno de los episodios más recientes ocurrió en 2026, cuando la organización del cumpleaños de 15 de Allegra desató una nueva polémica. Nicole celebró junto a su hija con una fiesta propia, mientras que Fabián y Mica Viciconte organizaron otro festejo para abril. La diferencia de posturas sobre cómo se habían acordado las celebraciones generó declaraciones cruzadas y volvió a exponer las tensiones familiares.

Con los años, ambos reconstruyeron sus vidas sentimentales. Nicole se casó con el piloto Manu Urcera, con quien tuvo a su hijo Cruz, mientras que Cubero formó una familia con Viciconte, con quien tuvo a Luca. Pese a los conflictos que marcaron su relación después de la separación, sus tres hijas en común continúan siendo el principal vínculo entre ambos.